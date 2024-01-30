「抱歉睡了妳男友」！妹子列偷吃渣男10線索：請自己注意

▲原PO已斷絕劈腿渣男，還列出對方10點線索。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／鏡週刊

感情劈腿事件時有所聞，近日就有一名女網友表示，她跟一個男生認識一個多月，確認交往後隔天就發生關係，後來才發現對方其實有一位異地戀女友，於是她立刻跟這名渣男斷絕關係，並向對方女友道歉，還列出這名男子的10點線索，提醒對方女友「請自己注意謝謝」。

該名女網友在Dcard以「抱歉，我睡了妳男友」為題發文，提到認識一位男生一個多月，確認交往後隔天就發生關係，沒想到過了一個禮拜後，約會時發現對方有其他女生訊息通知，才得知對方原來有位異地戀女友。

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原po不滿批評這位渣男，「就算把你跟你女友對話紀錄，吵架過程拍成連戲劇，我也不會跟你繼續在一起好嗎」。原po更無奈提到，跟渣男用電話跟講清楚後，對方竟還想發生關係，「聞所未聞的臭渣男，我有生理需求我有雙手，我還可以交下一任男友，癢就去尻找我幹嘛」。

最後，原po列出這名男子的10點線索，包括：台北人、獨生子、在某間連鎖餐飲店當店長、年齡30（歲）上下、妳月初才來找他見面約會過、一個人在外面租房、Line封面是星空頭貼是背影照、身高175（公分）左右、身材勻稱沒有健身沒有過胖、金牛座；原po提醒對方女友，如果妳男友符合，「請自己注意謝謝」。

貼文曝光後，湧入許多網友留言，「果斷切割的妳很棒，老天一定會還妳一個優秀的男人的」、「好帥，這麼帥的女友我都快變直了」、「D卡第一次看到腦子清楚的人 本日最優秀就是你！」「為什麼渣男都可以騙到女生 啊我怎麼還在魯：（」「怎麼感覺有些男生符合某幾個條件就要被懷疑了」。

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