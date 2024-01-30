　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「抱歉睡了妳男友」！妹子列偷吃渣男10線索：請自己注意

▲妹子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO已斷絕劈腿渣男，還列出對方10點線索。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／鏡週刊

感情劈腿事件時有所聞，近日就有一名女網友表示，她跟一個男生認識一個多月，確認交往後隔天就發生關係，後來才發現對方其實有一位異地戀女友，於是她立刻跟這名渣男斷絕關係，並向對方女友道歉，還列出這名男子的10點線索，提醒對方女友「請自己注意謝謝」。

該名女網友在Dcard以「抱歉，我睡了妳男友」為題發文，提到認識一位男生一個多月，確認交往後隔天就發生關係，沒想到過了一個禮拜後，約會時發現對方有其他女生訊息通知，才得知對方原來有位異地戀女友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po不滿批評這位渣男，「就算把你跟你女友對話紀錄，吵架過程拍成連戲劇，我也不會跟你繼續在一起好嗎」。原po更無奈提到，跟渣男用電話跟講清楚後，對方竟還想發生關係，「聞所未聞的臭渣男，我有生理需求我有雙手，我還可以交下一任男友，癢就去尻找我幹嘛」。

最後，原po列出這名男子的10點線索，包括：台北人、獨生子、在某間連鎖餐飲店當店長、年齡30（歲）上下、妳月初才來找他見面約會過、一個人在外面租房、Line封面是星空頭貼是背影照、身高175（公分）左右、身材勻稱沒有健身沒有過胖、金牛座；原po提醒對方女友，如果妳男友符合，「請自己注意謝謝」。

貼文曝光後，湧入許多網友留言，「果斷切割的妳很棒，老天一定會還妳一個優秀的男人的」、「好帥，這麼帥的女友我都快變直了」、「D卡第一次看到腦子清楚的人 本日最優秀就是你！」「為什麼渣男都可以騙到女生 啊我怎麼還在魯：（」「怎麼感覺有些男生符合某幾個條件就要被懷疑了」。

更多鏡週刊報導
她婚前被媽媽捲走百萬「幫哥哥買房」　網友得知背後原因全傻眼
尾牙抽中5萬婆婆要求過年開銷全包　她對尪下通牒：不然離婚
被486先生點名沒營養「誰想知道他幹嘛？」　鳳梨本人留言回應了

ET快訊
艾融跳舞穿太低胸！　下滑急拉認：我分心了
藍祭黨紀禁跑票　不分區投錯開除黨籍、區域停權3年
老闆夫妻掏空公司近億元！　2332萬流私人口袋
明揚大火原因曝！倉庫放3噸過氧化物「超標30倍」　蓄熱爆炸延
幫爸戒檳榔！女大生家門貼「警告海報」：他再吃會被女兒打
快訊／網紅二度道歉　家樂福最新回應
快訊／逆轉！　林彥君尪遭起訴
他住連棟透天超崩潰「為何不留縫隙？」　內行曝：怕台灣人陋習
家長跪求「紙本繼續發行」　巧連智回應了
吳宗憲上《夜夜秀》氣場贏主持人　賀瓏、Albee變小弟！網曝
限時8天！國泰航空「機票買1送1」　即起開搶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

護理獎勵不一致！區域醫院怒「至少10%人力流失」社區醫療恐崩壞

家長跪求《巧連智》別停刊！　高嘉瑜聲援：政府應該拯救巧虎

陪客戶吃薑母鴨！她回家一蹲「下面大爆血」崩潰：這算工傷嗎

SJ銀赫曬照朝聖「黃色小鴨」　粉絲狂tag陳其邁：找他當觀光大使

親戚介紹大13歲男！剛加LINE「就傳長輩圖」　她曝6雷點崩潰

台中第二條捷運藍線終於核定　盧秀燕：這是市民的勝選和勝利

年輕人買自助餐「很少夾魚？」　網點出2原因：不是不愛吃

跟101一樣大！小行星周五最接近地球　天文館：無撞擊威脅

幫爸戒檳榔！高雄女大生家門貼「警告海報」：他再吃會被女兒打

兩波東北季風接力！周五雨區擴大　春節前北方冷空氣強襲

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

護理獎勵不一致！區域醫院怒「至少10%人力流失」社區醫療恐崩壞

家長跪求《巧連智》別停刊！　高嘉瑜聲援：政府應該拯救巧虎

陪客戶吃薑母鴨！她回家一蹲「下面大爆血」崩潰：這算工傷嗎

SJ銀赫曬照朝聖「黃色小鴨」　粉絲狂tag陳其邁：找他當觀光大使

親戚介紹大13歲男！剛加LINE「就傳長輩圖」　她曝6雷點崩潰

台中第二條捷運藍線終於核定　盧秀燕：這是市民的勝選和勝利

年輕人買自助餐「很少夾魚？」　網點出2原因：不是不愛吃

跟101一樣大！小行星周五最接近地球　天文館：無撞擊威脅

幫爸戒檳榔！高雄女大生家門貼「警告海報」：他再吃會被女兒打

兩波東北季風接力！周五雨區擴大　春節前北方冷空氣強襲

台灣世界展望會「紅包傳愛」　農曆年前送愛屏東溫暖偏鄉學子

陳喬恩被冷凍1年「內幕隔N年他全說了」！ 孫德榮：跟吳宗憲有關

嘉義中埔分局校園安全教學活動　宣導識詐及交通安全

護理獎勵不一致！區域醫院怒「至少10%人力流失」社區醫療恐崩壞

利用勞動部僱用獎助津貼　朴子就業服務中心助身障者成功就業

房價所得比高=房價不合理？　資深房仲搖頭：市場don't lie

可愛爆擊！麥當勞「LINE免費貼圖」來了　奶昔大哥、漢堡神偷超Q

日琵琶湖「遊艇翻覆」！3男穿救生衣漂海面整晚　打撈確認死亡

超商限定！史努比最新「14款限量周邊」來了　史努比變身超萌機長

富邦悍將新口號「Go Stronger夠悍」　領隊要大家謹言慎行

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

生活熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

吳宗憲批《夜夜秀》反挨批！民團：好笑也需底線

巧虎將轉型！粉專崩潰揭紙本5大優勢

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

本周將飆破30℃！過年天氣曝　厚外套先別收

過年必備1年菜　他卻喊吃不懂

營業額短少近10萬元！老闆揪出內鬼心寒提告

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

更多熱門

相關新聞

台北天空塔爆掏空！預計年底開幕　恐埋爛尾樓變數

台北天空塔爆掏空！預計年底開幕　恐埋爛尾樓變數

讓人訝異的是，碩河開發日前遭搜索後，突然冒出新的債權人。中國知名證券商華泰證券以馬廷海及邱冠勳用台北塔為擔保品、在海外借款一億一千萬美元，搬出香港法律，要求指派接管人取代馬廷海及邱冠勳的董事席次，形同將台北塔抵押給中國券商，讓碩河經營權蒙上中資陰影。

太陽花要角揭綠流失青年票2關鍵　建議賴清德就職前做一事

太陽花要角揭綠流失青年票2關鍵　建議賴清德就職前做一事

台北天空塔爆掏空！　2關鍵人曝光

台北天空塔爆掏空！　2關鍵人曝光

富商陳萬添只剩300元　接手「信義區小確幸」再爆惡劣行徑

富商陳萬添只剩300元　接手「信義區小確幸」再爆惡劣行徑

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

關鍵字：

Dcard鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

黃仁勳聚餐照曝光！林百里、張忠謀伉儷現身　億級老闆齊聚

快訊／行政院發錢了！　49萬戶年前可領到3萬房貸支持金

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

納豆「雙B車牌示愛女友」！

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面