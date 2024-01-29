巧虎將轉型！粉專崩潰揭「紙本5大優勢」：當了爸媽才知道

▲巧連智深受小朋友喜愛。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

記者閔文昱／綜合報導

創刊35年的《巧連智月刊》今（29）日於臉書及官網公告，為了策略調整和月刊商品轉型，將於3月1日起停止受理新訂閱和續訂，消息一出震撼親子界。對此，臉書粉專「永康曾咖郎」分享紙本有5大好處是「當了爸媽才知道」，因此巧連智轉型無疑是「爸爸媽媽的浩劫與末日」。

永康曾咖郎29日在臉書以「家長浩劫」為題發文表示，《巧連智月刊》停止受理訂閱是爸爸媽媽的浩劫與末日，「這才不是什麼童年回憶」。他也揭露了紙本有幾個當了爸媽才知道的好處，首先就是，貼紙可以撕撕貼貼，且巧連智的紙質很特別不太會破，「那個要拿衛生紙外觀的貼紙去貼巧虎嘴巴髒髒地方的玩法無可取代。」

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▲巧連智宣布轉型並停止訂閱。（圖／翻攝自巧連智官網）

第2，是紙本不會沒電，平板常常忘記充電要拿給小朋友才發現打不開；第3，紙本開車坐後座玩很方便，平板或手機還要考慮怎麼擺怎麼放，紙本就放小孩腳上就好了；第4，紙本不怕摔，兩歲小孩平均每五秒會讓手上的東西掉到地上一次，不只犀牛盾、恐龍盾都救不了。

永康曾咖郎也特別強調最後一點，那就是紙本不會需要徵收爸爸的手機，如果都改線上版，每次出去臨時要用，「爸爸就得交出手機給小孩用啊啊啊啊」。

《巧連智月刊》今天在臉書「巧虎好朋友（巧連智）」和官網發出公告，宣布因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，《巧連智月刊》將於2024年3月1日起停止受理新訂閱和續訂，至於訂閱中的讀者，收書權益不受影響，《巧連智月刊》將持續出刊至訂閱到期的期數。