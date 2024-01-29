陸駐美大使：每月有數十名留學生遭美拒絕入境

▲大陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝自中國駐美國大使館官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸駐美大使謝鋒28日在公開活動上怒斥，每月數十名留學生等中方赴美人員被拒絕入境，這些學生持合法有效簽證，沒有違法犯罪記錄，出國旅遊、回國探親後赴美返校，入境時卻被帶進「小黑屋」接受長達8小時盤問，想聯繫父母卻被拒絕。

據中國駐美國大使館1月29日發布消息，1月28日，中國駐美國使館舉行紀念中美留學45周年暨2024年中美青年新春聯歡活動。

謝鋒在致辭中說，美方「中國行動計劃」的「寒蟬效應」還沒有消除，近期佛羅里達州又立法禁止中國學生進入公立院校實驗室工作。每月數十名留學生等中方赴美人員被拒絕入境，這些學生持合法有效簽證，沒有違法犯罪記錄，出國旅遊、回國探親後赴美返校，入境時卻被帶進「小黑屋」接受長達8小時盤問，想聯繫父母卻被拒絕。

他進一步指出，在沒有確切證據的情況下就被貼標籤，甚至被強制遣返、禁止入境，這是絕對無法接受的。中方已第一時間向美方表明強烈反對的嚴正立場，將繼續堅決維護中國公民正當合法權益。

謝鋒表示，思想的活力來自互鑒，科學的發展離不開交流。留學是人生重要選擇，需付出大量精力和寶貴資源。將教育交流合作政治化、工具化，不僅阻斷留學生求學之路、改變他們的人生規劃，也將導致美尖端人才流失，危害美自身的科研環境和創新活力。

他控訴，「如果正常的人員往來被人為割斷，兩個大國的關係又怎麼維護和發展呢？」