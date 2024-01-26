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大陸留學生騷擾海外民主活動人士案　被判有罪

▲▼波士頓柏克萊音樂學院音樂系的中國留學生吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）22日在美國法院受審。（圖／路透）

▲波士頓柏克萊音樂學院音樂系的中國留學生吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）。（圖／路透）

文／中央社

美國波士頓聯邦地區法院陪審團裁定，中國留學生吳曉磊被控騷擾海外民主活動人士案，2項控罪均被裁定成立。

美國之音報導，就讀波士頓柏克萊音樂學院的吳曉磊被控於2022年10月22日至24日之間通過微信、郵件、Instagram等平台向一名張貼支持中國民主自由海報的同學發送威脅和騷擾訊息，並稱如果對方繼續張貼海報的行為，就要剁掉她的手。之後，吳曉磊還表示，已向中國國安部門舉報，並公開對方訊息等。

這名據稱被他威脅的活動人士在法庭及訴訟文件中被稱為「佐伊」（Zooey）。

吳曉磊於2022年12月首次被捕。他被控的2項指控為「網絡跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅性通訊罪」。被判定有罪的每項指控都面臨最長5年的監禁、3年監督釋放和最高25萬美元（約新台幣781萬）的罰款。

法官將在今年4月24日做出量刑宣判。

在判決宣佈後，檢察官向法官申請對吳曉磊進行當庭收押，並指美國聯邦調查局（FBI）方面表示中國當局對此案多次表示關注。檢方的要求遭到辯方律師反對。

法官在參考各方意見及考慮吳嘯雷此前並沒有違反保釋條件的表現後，駁回了檢方申請，准許保釋吳嘯雷。同時，維持了包含不能更改地址、不能進入柏克萊校園、不能與案件相關人員聯絡及上繳護照等條件，並增加不能離開麻薩諸塞州的條件。

這項判決宣布後，美國司法部助理部長歐森（Matthew G. Olsen）在司法部發表的聲明說，「今天麻薩諸塞州一個陪審團的判決凸顯了司法部為確保所有美國居民都能自由行使其基本權利的承諾。」

他說，這個國家沒有一個人應該因為表達他們的政治觀點，而成為暴力威脅或網路跟蹤騷擾的對象。

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