　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國留學生在美受審　不滿女同學貼民主傳單！威脅「砍斷她雙手」

▲▼波士頓柏克萊音樂學院音樂系的中國留學生吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）22日在美國法院受審。（圖／路透）

▲美國波士頓柏克萊音樂學院音樂系的中國留學生，涉威脅民運人士，22日在美受審。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一名音樂系的中國留學生吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）22日在美國法院受審，他被指控騷擾一名在波士頓柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）張貼傳單、並支持中國民主的運動人士。據報導，吳曉磊對這名女子威脅說要向中國執法部門檢舉，並且砍斷她的手。

根據路透社報導，受威脅的民運人士在此案中被稱為佐伊（Zooey），美國助理檢察官波特（Alathea Porter）在波士頓法庭上對12人聯邦陪審團進行陳述，指出25歲的中國男子吳曉磊在網路上威脅要砍斷佐伊的雙手，並向中國政府檢舉她貼的「反動傳單」，佐伊不僅擔心自己的安危，「也擔憂她已經返回中國的家人」。

報導提到，吳曉磊2022年12月首次被捕，但他對於網路跟蹤騷擾與跨州散播威脅通訊的指控拒絕認罪。波特向陪審團成員們表示，佐伊與吳曉磊同樣都在這所私立音樂學院就讀，佐伊曾在IG發布一張照片，顯示她在窗戶貼了一張寫著「我們要自由」、「我們要民主」、「與中國人民站在一起」的傳單。

然而，根據2022年10月的聊天紀錄，吳曉磊在柏克萊音樂學院中國留學生與校友的300人微信群組中，要求佐伊撕除所有傳單，並表示他已經打給中國公安機構檢舉她。波特說，這是一個嚴重威脅，因為中國政府並不允許她傳單上所包含的訴求表達方式，並且致力於遏制反政府的異議。

吳曉磊的律師坦波斯基（Michael Tumposky）辯駁，吳的言論從來就不是為了威脅她，而是「兩名相互熟悉的年輕人之間，不成熟的網路糾紛」的一部分（言論）。他說，吳曉磊「不是什麼中國政府特務」，而是一個「笨拙的書呆子」，來波士頓學爵士樂，以自己判斷錯誤的方式公開談論佐伊的傳單，提醒她注意行動主義（activism）的後果。

坦波斯基強調，「他來這裡是要學吉他的，不是來當中國共產黨宣傳的騙子」。

ET快訊
快訊／20多歲男發燒2天昏倒　送醫不治
快訊／NCC主委陳耀祥宣布不續任
賴薇如「白紗捧花」現身戶政事務所！　帥尪正面曝光
選完10天還在吵作票！　中選會提告：可惡至極
超哥妹妹是博士！　網熱議：同環境造就2個極端
1歲半女童「午睡叫不醒」　送醫不治
Riot宣布裁員！　530名員工走人
獨／台北女遭挖眼+刀砍！法官認「不算殺人」　檢2理由上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

停電了！日本3條新幹線雙向停駛　乘客被迫下車徒步走回車站

俄醫療包機墜毀阿富汗！　「失蹤2人」證實已罹難

學者：台海任何突發事件　將衝擊東南亞經濟安全

蘋果付清「4.2億」反壟斷罰款！　全進俄羅斯聯邦預算

波音又出事！美航「艙內烤箱起火」　急改降休斯頓檢修

愛看大奶還是翹臀？　研究：IQ越高「明顯更喜歡胸部」

澳洲H＆M校服廣告陷「兒童色情化」爭議　公司火速撤下道歉

中國留學生在美受審　不滿女同學貼民主傳單！威脅「砍斷她雙手」

禦寒熱飲排名！日本實測「薑茶只排第3」　最暖冠軍是這款

被當成中國人！韓男出國玩遇非裔「種族歧視」學猴叫　辣椒水噴眼

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

停電了！日本3條新幹線雙向停駛　乘客被迫下車徒步走回車站

俄醫療包機墜毀阿富汗！　「失蹤2人」證實已罹難

學者：台海任何突發事件　將衝擊東南亞經濟安全

蘋果付清「4.2億」反壟斷罰款！　全進俄羅斯聯邦預算

波音又出事！美航「艙內烤箱起火」　急改降休斯頓檢修

愛看大奶還是翹臀？　研究：IQ越高「明顯更喜歡胸部」

澳洲H＆M校服廣告陷「兒童色情化」爭議　公司火速撤下道歉

中國留學生在美受審　不滿女同學貼民主傳單！威脅「砍斷她雙手」

禦寒熱飲排名！日本實測「薑茶只排第3」　最暖冠軍是這款

被當成中國人！韓男出國玩遇非裔「種族歧視」學猴叫　辣椒水噴眼

鑽石掉馬桶！台中男急叩清潔隊　「黃金任務」狂抽水肥終尋回

中國經濟三駕馬車拉不動　2024考題為恢復信心

說好一起讀？「橘毛小書僮」閉眼睡到翻肚　媽笑：壓力太大嗎

20多歲男染流感亡！發燒2天失去意識呼吸　住院搶救4周仍不治

沒染新冠「天選之人」剩1成！血清監視結果曝：17到24歲陽性率最高

寒流來襲 竹市動物園啟動抗寒保暖機制

大滿貫賽12連勝　高芙3盤力退柯絲堤雅克晉級澳網4強

女友喊「Toyz白目活該被打」　他下秒果斷分手！網揪1點不挺

賴清德今宴請「落選者們」　他直播萬里老家：來到傳說中的賴皮寮

停電了！日本3條新幹線雙向停駛　乘客被迫下車徒步走回車站

橘貓化身磁鐵緊黏主人懷裡　討抱＋狂蹭熱情迎接媽下班

國際熱門新聞

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

禦寒熱飲「薑茶只排第3」　冠軍是它

南韓首爾「體感零下21.7℃」漢江結冰柱

新疆西部爆7.0強震　美地質調查局估「災損廣泛」

爸媽夫妻臉　女兒好奇幫測DNA發現血緣關係

她曾體重破百　變身健美辣妹還交男友了

美股道瓊首度攻破38000點大關　台積電ADR反跌1.02%

日人妻遭「台男」詐騙　為還債下海拍AV

李善均疑遭韓警洩密　緝毒單位遭強制搜查

日女「吃壽司差點被打」公審師傅　風向反轉

馬斯克1周工作至少80小時　專家：陷入過勞崇拜迷思

後院驚見3屍　朋友來看球賽遭凍死

更多熱門

相關新聞

美台專家選前調查：1996年台海危機恐重演

美台專家選前調查：1996年台海危機恐重演

一項在台灣總統大選前的調查顯示，逾一半台美專家認為今年可能有緊張局勢，台灣專家指中國可能採取非軍事脅迫行動，美國專家則擔心會有宛如1996年台海危機的大規模軍演。

女在丈夫冰沙下毒6周　竟是加了這植物

女在丈夫冰沙下毒6周　竟是加了這植物

美最高法院允許剪斷美墨邊境圍欄

美最高法院允許剪斷美墨邊境圍欄

學霸工程師鐵拳殺妻　明下午開庭審理

學霸工程師鐵拳殺妻　明下午開庭審理

天氣太冷2童沒上學在家　房屋爆炸命喪火海

天氣太冷2童沒上學在家　房屋爆炸命喪火海

關鍵字：

中國留學生中國民運中國民主波士頓柏克萊音樂學院民運人士北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

浩子無故請假《新時代》5個月爆退出！公司證實罹病

快訊／三峽農場降瑞雪！上山車潮湧現

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

明杰「路邊抓胸女友」肉貼調情！她上衣滑落險走光

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

更多

最夯影音

更多
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面