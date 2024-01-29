全聯開賣「擲筊糕餅」！大潤發推10倍大發糕、三牲龍蝦麵包超夯

▲全聯、大潤發開發出趣味的拜拜糕點，金元寶、擲筊造型糕餅、三牲麵包、巨大發糕等，喜氣又吸睛。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接農曆年節拜拜大事，全聯、大潤發搶攻拜拜商機，推出多款祭祀商品及優惠，更將傳統與現代結合，開發多款趣味糕點，像是「金元寶」、「有求必應擲筊」造型糕餅；還有10倍大的「特大發糕」、「巨無霸麵龜」，喜氣又吸睛！

▲大潤發推出10倍巨大發糕、巨大麵龜、龍型蛋糕，「三牲麵包」當中的龍蝦麵包推出後超夯。（圖／業者提供）

全聯在龍年推出可以吃的金銀財寶，把拜拜用的「金元寶」、「有求必應擲筊」變成糕餅，連拜拜用的三牲全雞、全魚、豬肉，也都做成「素食餅三牲」，包進滿滿鳳梨醬餡，可愛討喜。

▲全聯把拜拜用的「金元寶」、「有求必應擲筊」變成糕餅（圖／業者提供）

業者表示，為求造型維妙維肖，在模具開發下了許多工夫，好比金元寶並非單一壓模，而是必須以3個模子同時壓合，才能做出帶有漂亮腰身的元寶立體感；而烤焙時間也是學問，像是全雞的雞翅膀和頭部、金元寶的高度較高，都得仰賴經驗老道的師傅精心調配時間，才烘烤出和諧一致的色澤。

▲拜拜用的三牲全雞、全魚、豬肉，也都做成「素食餅三牲」。（圖／業者提供）

時髦供品還有將傳統米食注入創意的We Sweet「紅龜粿」、「草仔粿」，小巧可愛，麻糬Q彈不黏牙，紅龜粿紅豆內餡綿密香甜，草仔粿為油蔥綠豆餡，顛覆傳統的外型，將米食文化貼近日常。糕餅份量剛好，拜拜完與家人、朋友同享，有吃有保佑。

全聯即日起至2/4期間，每周六日及2/7、2/8(小年夜)，在實體門市使用PX Pay（含PX Pay儲值金、PX Pay信用卡）或全支付工具全額支付，單筆消費每滿1,000元，贈800限時福利點。

▲大潤發推出「特大發糕」2.7公斤，約為一般發糕的10倍大。（圖／業者提供）



而大潤發搶攻年節祭祀商機，除了便於祭拜的金紙香、水果組合外，還應景獨家推出「特大發糕」、「巨大麵龜」，讓年節祭祀超有趣。這款「特大發糕」2.7公斤，約為一般發糕的10倍大，特價499元，有保佑家庭整年發財高升之意。

▲「巨大麵龜」4倍大，是供桌上另一個焦點。（圖／業者提供）

另一款「巨大麵龜」圓形形狀，有著團圓和諧、龜壽綿延之意，4倍大的巨無霸造型，無疑是供桌上另一個焦點，特價99元。而蛋糕也是另一個供品選擇，因應龍年推出「龍型蛋糕」，由大潤發26年專業經驗烘焙師手工製作，黑櫻桃與布丁夾層，口感輕柔不膩，8吋特價699元。

▲應景的「龍型蛋糕」8吋特價699元。（圖／業者提供）

而拜拜必備的三牲，除了葷食的三牲，也推出了「麵包三牲」供選擇，過往麵包三牲開賣10天就銷售超過千個，今年龍年特別將雞、豬、魚，改成「雞、豬、龍蝦」，其中超吸睛的龍蝦造型，推出後也造成各店搶購預購。

▲「麵包三牲」當中的龍蝦造型，推出後也造成各店搶購預購。（圖／業者提供）

同時也備有眾神明、地基主、祖先等金紙，讓消費者走一趟就能備足所有祭祀用品。大潤發在1/27、1/28，還有2/3~2/8 (小年夜)，會員單筆滿2,000元，就送9折現金抵用券，讓消費者輕鬆享有多項優惠。