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網紅惹怒全聯、家樂福「他挖出內幕」　知情人士曝：整個血賺

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

▲網紅脫序行為惹眾怒，賣場業者氣喊提告。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

網搜小組／劉維榛報導

網紅「詹姆士（呈）」與攝影師大鬧全聯與家樂福，擅自打開零食飲料，吃完又放回架上，氣得業者提告「不和解」。事後2人在老闆Vic陪同拍道歉影片，仍無法得到各界原諒，有網友直接在IG挖出內幕，推測他們藉這波曝光來操作流量，「整個血賺，爽到他們了！」

一名網友在Dcard表示，看到該名網紅去賣場拍片，偷吃商品又放回架上的舉動，惹得全聯與家樂福硬起來提告，前者將採取法律行動，藉此導正不良風氣；後者則回應，對此不良行為一律收集證據與行為影像，報警依法處理，並且不接受和解，以示對此行為嚴正看待。

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原PO也實際朝聖該網紅的IG，猜測這波操作藏內幕，因為點開「賺錢」的限時動態精選，就跳出遊戲下注的相關APP，原PO也附上截圖可見，頁面顯示遊戲編號、時間與輸贏的列表，最下方還有一個QRCode，疑似引誘網友加入群組，「+49000，帶大家增加額外收入，恭喜會員，今天持續開放入群，名額有限，速度～～」。原PO說，該IG帳號在此群組擔任管理員。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO挖出內幕。（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，底下網友紛紛罵爆「不是有在經營社群媒體就能叫網紅，這是小丑」、「不想看他秀發票，我只想看傳票」、「看起來也有點年紀了，表現得跟國中生差不多」、「很多瘋子為了紅真的是不擇手段，以前還有一個威脅要拿刀砍實況主的，不諱言的說想成為月入20萬的網紅」。

還有一名網友爆料，詹姆士最新限動還刻意曝光老闆的IG帳號，「他（指詹姆士）在網紅公司底下工作，總感覺這波流量不會讓他受到處罰，只會讓他備受讚賞，畢竟短影音最需要的就是流量，還帶出了他老闆的限動，整個血賺，爽到他們了」。

▼老闆陪同詹姆士2人拍片致歉，詹姆士被抓包疑似偷笑。（圖／翻攝自IG）

▲▼網紅詹姆士大鬧全聯、家樂福，兩度拍影片道歉。（圖／翻攝自IG）

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