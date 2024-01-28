快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

▲網友在賣場直接開封食用，不好吃就蓋上蓋子放回架上。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

記者邱晟軒、黃士原／綜合報導

一名在社群IG自稱詹哥的網紅「詹姆士（呈）」，日前大鬧全聯、家樂福，將賣場內的餅乾和飲品開封食用，若不合口味則隨即封口並放回架上，脫序影片引爆網友怒火。全聯、家樂福今（28日）宣告，將採取法律行動，強調不接受和解。稍早前，「詹姆士（呈）」已悄悄下架相關社群影片、貼文。

詹姆士（呈）稍早前已緊急刪除脫序影片。消息曝光後，不少有網友嘲諷，「刪影片沒有用，是不是很焦慮啊」、「不要以為刪文就沒事了」、「怎麼刪影片了」、「要為自己的行為負責」。

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▲網紅「詹姆士（呈）」大鬧超市慘了！ （圖／翻攝自IG／dai_james0925）

針對網紅脫序行為，全聯受訪表示，該名網友於門市將未結帳之商品逕行拆封試吃、試飲，並將開封後之商品放回架上，過程拍攝影片並上傳網路一事，該行為已觸法，公司已將相關事證錄影存證並交由公司法務。全聯強調，為維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，也在此呼籲切勿模仿、以身試法。

家樂福則聲明，對此不良行為一律收集證據與行為影像，報警依法處理，並且不接受和解，以示對此行為嚴正看待。