發現男同事叫外送茶「還看謎片」　她爆反感！一票直搖頭

▲同事會叫外送茶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「的確不關我的事，但是我就是覺得噁心。」一名女網友發文表示，她的男同事常叫外送茶，且平時也會看謎片，讓她很反感，她應該怎麼辦？如果因為這種原因而換工作似乎不太理智。貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她的同事都是喜歡叫外送茶的男性，且平時整天都會用推特（X平台）看謎片，「覺得討厭、反感怎麼辦？」

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原PO透露，她和同事平常因工作關係，常常需要接觸、說話，但她實在很排斥同事的這些舉動，「只是為了這樣換工作好像不太明智，但是真的好反感啊，怎麼辦？」她也說，雖然知道這不關自己的事，但還是覺得噁心。

▲同事看片讓原PO反感。（示意圖／記者陳雕文攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他們喝他們的茶，你在喊燒什麼」、「整天看愛情連續劇跟韓劇的，就跟你現在眼中的男性差不多」、「看謎片不是很正常的事情嗎？為什麼男生看謎片就是噁心」、「上班看的就檢舉啊」、「不要在上班時間看就好，其他屬於他個人行為」。

也有網友認為，公私應該分清楚，「他們私下的事情跟工作沒關係吧？你只是討厭他們的噁心，你卻公私不分了，你幹嘛要混為一談」、「工作就做好自己的事情，連人家的私生活都要管，你怎麼不來關心我錢包需要你幫助」、「怎麼辦？換工作啊。住海邊管別人私事就明智嗎」。