婆婆給2000！要求她準備「除夕→初四」8人份年菜：不夠妳貼一下

▲原PO表示，婆婆要她體諒大家，幫忙補貼不夠的費用。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

每到了農曆春節，家家戶戶都會準備年菜。就有一名人妻抱怨，婆婆給她2000元菜錢，要求她張羅除夕到初三共8人份的年菜，讓她十分錯愕。貼文一出立刻掀起網友熱議，不少人直呼「這是美金嗎」。

這名人妻在《匿名公社》發表示，今年的年菜婆婆要她準備，婆婆一早就拿錢給她，然而金額只有2000元，讓她相當傻眼。人妻透露，婆婆給她的這2000元菜錢不是一餐的錢，而是要她買除夕到初三的年菜，一共4天，差不多8人份，婆婆甚至還說，如果不夠要她貼補一下，體諒大家，讓原PO十分錯愕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引起討論，不少人紛紛留言「不要說是年菜，一般菜色也很難了」、「這是美金」、「太扯了，2000元哪夠八個人吃」、「各人主觀意識，你是全職主婦嗎？或是有工作收入，這才是重點」、「要補貼的費用很多喔」、「妳應該跟妳老公說，而不是上來問大家要怎麼辦，能解決的只有妳老公」。

也有網友幫忙想對策「早餐，醬瓜+土豆麵筋+一大鍋白粥；午餐，一大鍋白飯+高麗菜炒紅蘿蔔絲；晚餐，一大鍋白飯+一大鍋燉爛的長年菜+兩尾大的煎吳郭魚」、「我會2000元還她，再貼2000元給她，請她煮」、「泡麵準備多一些，灑些蔥花段，要乾麵要湯麵自行變化」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌 讓主子潔牙更簡單 限時↘$499

1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌 讓汪星人潔牙又除臭 限時↘$499

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 總統派了！陳明堂回鍋法務部政務次長 專攻國會朝小野大

▸ 送兒去托嬰…被要求「嬰兒必須戴口罩」 歐陽靖秒拒絕：違反常理

▸ 賀瓏新片唸錯她名字！原住民立委候選人連譙3次「垃圾」 「村長」詹江村加入抵制