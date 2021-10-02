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獨／酒店妹疫情求生　炒氣氛陪喝3小時6千...談戀愛伴遊1天2萬

▲▼部份酒店小姐在疫情下自尋生路，有人陪喝有人伴遊。（圖／民眾提供）

▲▼部份酒店小姐在疫情下自尋生路，有人陪喝有人伴遊。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

知名的金錢豹酒店不堪疫情衝擊，7日起不得不轉型為沒有小姐陪侍的自助式純唱歌，會不會吸引「舊雨新知」不得而知，但是創辦人袁昶平為了數百名員工生計著想，不得不如此。其實疫情期間，酒店界部份小姐透過幹部私接飯局或是伴遊，早已是公開秘密，陪酒行情是1小時2千元，低消3小時，伴遊1天2萬元，一名幹部就說，接案數還不少，尤其是中年富商找個清純年輕妹花東3日遊，重新享受情侶戀愛感覺，最受歡迎。

▲▼部份酒店小姐在疫情下自尋生路，有人陪喝有人伴遊。（圖／民眾提供）

因為疫情嚴峻使得八大行業從5月中停業至今，台中市從事八大相關工作的人員高達10萬人以上，這些人頓失生計，有人向親友、經紀公司、店家或地下錢莊借錢，有人轉業不順，更有人付不出房租和小孩學費而差點輕生，種種問題不斷浮現，但因政府規定，員工也莫可奈何。

中央流行疫情中心已宣布，自助式KTV將從5日起恢復營業，但是酒店呢？金錢豹一名幹部就在網路上PO出一張合成圖「員工要生活要工作、10月7日開放自助式歡唱KTV」的紅布條，引發金錢豹是否也要轉型自助式的討論，創辦人袁昶平獨家受訪證實，酒店2、3、4樓都改成自助式，數百名員工總要生存啊，一切防疫規定都會依照中央指示辦理，希望能解決員工生計問題。

酒店界一名幹部坦言，以往酒店小姐每半個月就領薪水，疫情期間沒了工作，房貸、小孩學費、病重父母醫藥費等從何而來，只好鎖定客戶需求自尋生路，例如，富商聚餐有時講究氣氛，會委託他找幾個妹子陪酒助興，如果約好7點吃飯，小姐們最晚也得在5點開始洗頭、梳化，因此一次出門至少低消3小時才划算，每小時收費2千元。

隨著疫情趨緩，民眾也開始出遊，最近就有部份富商假藉出差名義，託他找年輕的伴遊妹，1天2萬，一趟花東行至少3天，而且指名要年輕、清純，最好是大學生兼差或是剛畢業，讓富商也能抓住青春尾巴，享受戀愛的感覺，至於能不能有進一步的連結，那就各憑本事了。

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