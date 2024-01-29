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快訊／出手化解機師罷工危機　鄭文燦：盼公司治理多跟工會對話

▲在行政院副院長鄭文燦(中)見證下，長榮航空副總經理普維屏(左)、機師工會理事長李信燕(右)代表勞資雙方簽署協議。（圖／機師工會提供）

▲鄭文燦昨天見證長榮航空勞資雙方簽署協議。（圖／機師工會提供）

記者呂晏慈／台北報導

機師工會與長榮航空昨（28）日達成4項共識，春節罷工危機解除。出手促成協調的行政院副院長鄭文燦今（29）上午受訪說，特別肯定長榮航空與機師工會都能夠發揮智慧、創造雙贏，希望協議是一個起點，盼未來在公司治理上多跟工會對話，創造更多的雙贏。

交通部昨天深夜發布訊息指出，鄭文燦晚間召集交通部長王國材、勞動部政務次長王安邦、長榮航空副總經理普維屏及桃園機師工會理事長李信燕等人召開勞資協商會議，會中達成4項共識，包括：機師除公司原已公布的加薪，每月再加薪1萬元以上、不直接以正機師身分進用外國籍機師等，讓春節、清明節罷工危機解除。

鄭文燦今天上午前往民進黨立法院黨團大會致意，他會前接受媒體聯訪表示，協商當然是有很多努力的過程，事實上專案小組已經成立超過2個禮拜，最後也是密集協商了20個小時，特別肯定長榮航空與機師工會都能夠發揮智慧、創造雙贏。

鄭文燦表示，機師是飛安的核心，也是重要的人才資產，特別在疫情的3年付出很多，特別在運量大幅成長，機師人力也非常吃緊，確實有必要推動機師薪資更加合理化，另一方面，也希望多培養本國籍的機師，這也是個好的方向；至於外站津貼，必須反映當天的物價，能夠讓機師得到更大的保障，「我想這些理念我們都支持」。

鄭文燦說，長榮航空必須要永續經營，機師也必須要好好照顧，乘客的權利更是政府關切的重點，不用等到罷工才開始協商，罷工不是目的，能夠在談判桌上取得更大的進展，得到更多的權利，這才是目的。

鄭文燦表示，所以在這樣的過程，他與機師工會、長榮航空做了非常多往返的討論，最後能夠在昨天晚上簽下協議，協議內容也非常完整，「我們希望協議是一個起點，未來期盼雙方能夠在公司的治理上多跟工會對話，創造更多的雙贏」。

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