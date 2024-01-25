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農曆春節政府四面向服務不打烊　陳建仁：服務不中斷過好年

▲▼行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人林子倫轉述，院長陳建仁在院會中表示，2024年農曆春節連續假期自2月8日至2月14日，共計7天，有不少民眾返鄉及出遊，政府於春節連續假期間將持續提供便捷交通疏運、穩定民生物資、強化醫療防疫及金融服務等工作，請相關部會確實做好整備，讓國人享受政府全年不打烊的「服務不中斷、家家過好年」服務，平安愉快地過好年。

（一）交通疏運：

陳建仁指示交通部加強督導各疏運單位，於農曆春節假期前務必落實相關運具、設備及場站安全檢核，持續滾動檢討疏運量能，以確保疏運安全及滿足民眾返鄉需求，並請加強運具及環境清消，維護國人健康，讓民眾開心出遊、平安返家。

同時，請相關疏運單位持續關注天候狀況，如因天候影響導致交通阻斷或壅塞情形，除了相關單位通力進行緊急應變外，應即時透過電視、平面媒體、廣播電臺、網路及道路資訊標誌等，讓民眾充分瞭解並因應路況隨時調整用路策略，充分發揮各項疏運措施的功效。

（二）穩定民生物資：

陳建仁指出，農曆春節為我國重要節慶，預估民生物資需求將會增加，請農業部輔導各類農產品批發市場、畜禽產品市場通路及相關供應單位，加強節前供應調配，充裕國人年節需求。

根據以往經驗，農曆春節是國人網購、國外寄送禮品入境高峰，入境人數也將大幅成長，違規攜帶豬肉製品的數量也可能隨之增加，請農業部加強邊境查驗與檢疫措施，並請各部會持續配合農業部各項非洲豬瘟防堵作為，嚴防疫情入侵。

因應農曆春節假期出遊人潮眾多，請農業部落實轄管森林育樂場域各項安全檢查、環境清潔與交通疏運工作，務必提供民眾安全優質的森林遊憩場域。

（三）醫療防疫：

陳建仁要求衛福部就食品安全、醫療與長照服務、弱勢關懷及防疫監控等進行全面盤點，從春節前整備到春節期間的服務，擬定相關因應策略，提供民眾完整且不間斷的服務。請衛福部持續運用多元管道，主動傳達春節期間醫療防疫相關服務資訊，並督導地方政府暢通諮詢與求助窗口，讓有需要的民眾，即時獲得妥適的協助。

陳建仁提到，為防範COVID-19及流感、諾羅等冬季傳染病，醫療院所於春節期間開設「呼吸道傳染病特別門診」，請衛福部持續嚴密監控相關疫情趨勢，即時發布警訊，提供民眾防疫資訊與衛教宣導外，更應避免急診壅塞，確保民眾就醫無礙。

近兩天氣溫偏低，籲請國人關心並注意家中長者與心血管疾病患者，防止意外發生。另請衛福部協同地方政府，配合低溫預報適時啟動關懷遊民與獨居老人機制。此外，為維護民眾年節期間身體健康，也請衛福部加強把關食品安全及宣導，讓民眾吃得健康、吃得安心。

（四）金融服務：

陳建仁指示金管會，在農曆春節連續假期期間確保民眾能持續取得金融服務，並強化金融資安及防範金融詐騙，並訂定周延措施。請金管會確實執行，以利企業與民眾於春節假期能享有安全以及有效率的金融服務，並滿足資金調度支付、投資與保險的需求。

鑑於近期詐騙事件頻傳，請金管會持續督導金融機構積極落實防範詐騙措施，確保客戶財產安全。同時，也請金融機構做好滿足春節前民眾資金需求工作，於農曆春節假期期間持續提供各項金融服務，並於春節即將結束之際，預作各項開工準備，力求達成「金融服務不打烊，提高警覺不受騙，民眾安心過好年」的目標。

最後，陳建仁再次提醒各部會及地方政府，要以「服務不中斷、家家過好年」的服務精神出發，努力維持各所屬機關在年節期間的服務品質，透過事前妥善盤點規劃，並善用科技工具掌握狀況，即時解決民眾生活的各種問題，讓全體國人平安快樂過好年。

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