春節前後10日開放兩岸包機飛航　行政院證實：尚無業者申請

▲交通部次長陳彥伯。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節將至，因應返鄉、旅運等需求，兩岸13個客運包機航點，開放春節前後各10天可包機飛航，時間為1月31日至2月20日，航空業者可在獲配的航權額度內申請。但交通部次長陳彥伯25日出席行政院會後記者會證實，目前尚未有業者提出申請，但包機政策仍會持續執行。

針對兩岸春節包機，交通部次長陳彥伯說，民航局在去年3月17日已經公布了兩岸13個客運航點，非特定需求的包機執行說明，特別提到可以依照節慶需求提出申請，從3月18日開始申請。而根據民航局了解，今年1月8日開始開放業者可以在春節前後各10日飛航客運包機，「目前了解，尚未有業者提出申請」。

目前得申請飛航包機的13個航點，包括有瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州等。

記者追問，沒有業者提出申請，是否代表今年沒有包機？是否為除卻疫情因素外，首次沒有兩岸包機？或是原來航班量能足夠，不需要包機？還是有其他原因？

對此，陳彥伯說，去年有公布包機執行說明，所以這樣的政策會持續執行下去。依照目前來看，其實在包機前還有相關的定期班機，2023年12月每週飛航大概290班，載客數每周8.2萬人，載客率54.5％，這樣的運能跟運量提供給大家參考。至於是否要包幾就由業者自行評估。