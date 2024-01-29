小草跑去哪！柯文哲南部感恩見面會　估8000人只來1000人

▲柯文哲舉辦第三場南部見面會。（圖／翻攝YouTube「柯文哲」，下同）



記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲選後第三場感恩見面會辦在高雄，這場南部小草感恩見面會以音樂會形式呈現。民眾黨高雄市黨部先前預估將「至少8000人」參加，但根據現場規模，最多大約1000多人。

柯文哲28日下午在高雄中正公園舉辦南部小草感恩見面會，由昔日挺韓直播主陳清茂與台北市議員林珍羽主持，柯文哲致詞一開頭就先批評台灣傳統媒體對他全面封殺，「打開每一台電視台都在講你壞話，都已經選完了，都還在罵」，台下小草紛紛跟著罵「太離譜」。

因此柯文哲認為要把支持者有效組織起來的方法，就是平常就要舉辦活動，不是選舉前才把人叫來，這是要思考和克服的問題，雖然這次沒成功，但應該正面思考他和民眾黨不是失敗，是邁向成功的第一步。柯更強調，這次選舉證明了總統不需要準備20億才能選，民眾黨絕大多數都是靠著小額捐款，證明台灣政治文化可以被改變。

柯文哲還提到「55計畫」，希望小草們繼續執行，每星期要有5天和長輩談話5分鐘的時間，多和家中長輩溝通。感恩會還安排幾名年幼的小草，上台高唱柯文哲競選歌曲「穩穩地走」，台下小草感動大喊「我愛阿伯」。

現場氣氛熱絡，不過人數與民眾黨高雄市黨部預估的人數相差很多，原預估8000人，《自由時報》現場觀察頂多1000多人。