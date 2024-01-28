柯文哲想操弄國會龍頭選舉？　他分析：無民調、風向、選民可糊弄

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院第11屆正副院長選舉將於2月1日投票，國民黨派出「韓江配」，民進黨推出「游昌配」，民眾黨8席立委的動向備受關注。對此，前立委陳學聖28日則在臉書分析，民眾黨主席柯文哲想操弄國會龍頭選舉有「3個沒有」，沒有民調、風向、選民可糊弄。

陳學聖認為，面對國會龍頭選舉，柯文哲想復刻總統大選，操弄選情，墊高民眾黨的「關鍵少數」，但看來柯文哲有三個沒有。他分析，第一，沒有民調可操弄，因為立院龍頭選舉用不到；第二，沒有風向可操弄，因為不關社會大眾的事；第三，沒有選民可操弄，因為是立委在投票，他們各個身經百戰，哪會被柯文哲糊弄。

因此，陳學聖直言，簡單來說，民眾黨不管是約訪、面試或羞辱準備選正副院長的人，實際上，只是想找個理由投誰，或不投誰，根本與見不見面無關；且民眾黨自詡「關鍵少數」，但決策仍落在「少數關鍵人士」身上，他質疑，除了柯文哲、不分區立委當選人黃國昌及黃珊珊外，其他委員對決策有自由選擇權嗎？

陳學聖最後批評，所以當柯文哲把自己玩得愈大，立院正副院長選舉揭曉時，民眾黨被反噬的力道就愈大，「因為他本來就沒有那個本事！」