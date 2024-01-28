　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

和藍綠密談挨批「私設刑堂」　柯文哲：柯建銘沒希望游錫堃當選

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

國民黨「韓江配」擬在29日上午拜會立法院民眾黨團，民眾黨主席柯文哲認為要採閉門會議，談完再接受媒體訪問，但仍尊重國民黨的選擇。另外，民進黨將組成堃昌配，最快明天下午拜會民眾黨團，關於閉門會議「面試藍綠」，立委柯建銘就批評如同「私設刑堂」、荒謬至極毫無意義，柯文哲則反爆料，表示「其實柯建銘也沒有很希望游錫堃當選」。

▲▼民眾黨主席柯文哲、夫人陳佩琪出席南部謝票音樂會。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾黨主席柯文哲、夫人陳佩琪出席南部謝票音樂會。（圖／記者吳世龍攝）

柯文哲今日下午南下高雄參加南部小草見面會，會前接受媒體訪問時被問到，關於明天「韓江配」有國民黨立委認為要全程公開，不要像君悅事件，柯文哲要密室協商才破局，是否認為國民黨在玩兩面手法？

柯文哲表示，原則上還是尊重個人意見，他個人主張談完再開記者會，但客人要從頭到尾公開，也尊重他們的的選擇，但如果是這樣，就知道他們是來過場的。

▲▼民眾黨主席柯文哲、夫人陳佩琪出席南部謝票音樂會。（圖／記者吳世龍攝）

▲南部謝票音樂會現場有近千人到場。（圖／記者吳世龍攝）

而明天國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立法院長游錫堃都要到黨團拜會，柯文哲是否會現身？柯文哲表示，他們2天前才突然說要來，他的行程一個禮拜前就都排好了，原則上他不會去，他尊重黨團的自主性，畢竟是8個不分區立委要去投票，所以他們聽完會經過民主程序，只是我們會確保「團進團出」。

針對民眾黨黨團邀請藍綠營雙方到黨團進行閉門會議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今日就批評這是「私設刑堂」，直呼民眾黨要把票投給誰，難道心裡沒有定數，何必再演這一齣戲？

柯文哲對此回應；「柯建銘和黃國昌有仇，這是大家都曉得，我們在裡面都知道，其實柯建銘也沒有很希望游錫堃當選，游錫堃要來拜訪，我們當然還是歡迎，怎麼會是私設刑堂？不會啦！」

▲▼民眾黨主席柯文哲、夫人陳佩琪出席南部謝票音樂會。（圖／記者吳世龍攝）

▲柯文哲夫人陳佩琪會中一度哽咽。（圖／記者吳世龍攝）

ET快訊
快訊／名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊！2女潑灑不明液體
幕後／昨還在拉票！賴士葆「票不夠」退選總召　待傅崐萁期滿再戰
和圭賢買同一攤雞排！千千拍到畫面：最遙遠的距離
快訊／表弟T1職籃最終戰？狂轟來台新高30分痛宰獵鷹
今低溫特報範圍曝！年前恐有寒流　影響時間長
直擊／SJ高雄開唱「粗話滿天飛」　萬人笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／昨還在拉票！賴士葆「票不夠」退選總召　待傅崐萁期滿再戰

柯建銘稱單一召委制不可行　黃國昌打臉：為何兩度代表民進黨團提案

和藍綠密談挨批「私設刑堂」　柯文哲：柯建銘沒希望游錫堃當選

柯建銘恭喜傅崐萁當選總召　「未來大家要相佇」

柯建銘揭黃國昌「司馬昭之心」　拋單一召委目的：明助國民黨

黃國昌拋委員會單一召委制　他曝後果：未來恐有更惡劣的一黨獨大

與韓江配閉門會談惹議　民眾黨團：韓國瑜同意不公開

黃國昌想推「委員會單一召委制」　林靜儀：反破壞少數政黨平衡權力

柯建銘：民眾黨應善用8席　該問韓國瑜「國會外交是否受制中國？」

快訊／賴士葆退總召選舉　傅崐萁謝禮讓：我帶著戰斧飛彈來了！

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

幕後／昨還在拉票！賴士葆「票不夠」退選總召　待傅崐萁期滿再戰

柯建銘稱單一召委制不可行　黃國昌打臉：為何兩度代表民進黨團提案

和藍綠密談挨批「私設刑堂」　柯文哲：柯建銘沒希望游錫堃當選

柯建銘恭喜傅崐萁當選總召　「未來大家要相佇」

柯建銘揭黃國昌「司馬昭之心」　拋單一召委目的：明助國民黨

黃國昌拋委員會單一召委制　他曝後果：未來恐有更惡劣的一黨獨大

與韓江配閉門會談惹議　民眾黨團：韓國瑜同意不公開

黃國昌想推「委員會單一召委制」　林靜儀：反破壞少數政黨平衡權力

柯建銘：民眾黨應善用8席　該問韓國瑜「國會外交是否受制中國？」

快訊／賴士葆退總召選舉　傅崐萁謝禮讓：我帶著戰斧飛彈來了！

超辣重慶老鍋插旗高雄一級戰區！老饕愛這味　試營運獲4.9星評價

猛！打破「魔獸障礙」　雲豹威廉斯單場33籃板寫T1紀錄

選手之夜喜交流元坤盃賽賀落幕　觀音高中勇奪首屆橄欖球邀請賽冠軍！

快訊／名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊！2女朝畫作潑灑不明液體

盾牌都出動！高雄桌遊店「有人亮槍」真相曝　超派鐵拳毆少年落跑

58歲董至成感嘆孤單「夜晚會泯滅良知」！　不排斥第二春：人生新翻轉

體驗台江聚落生活記憶　黃偉哲領隊百人「扛茨走溪流」

幕後／昨還在拉票！賴士葆「票不夠」退選總召　待傅崐萁期滿再戰

柯建銘稱單一召委制不可行　黃國昌打臉：為何兩度代表民進黨團提案

台南市府得獎連連　黃偉哲施政屢獲肯定成績亮眼

政治熱門新聞

民眾黨小草怨「被當小弟使喚」　遭踢出LINE群

王世堅高票當選！黃暐瀚真的送出iPhone 15

民眾黨邀藍綠「閉門會議」　他轟：選個立法院長跩成這樣？

柯建銘恭喜傅崐萁：未來大家相佇

快訊／賴士葆退出藍黨團總召選舉　「我們將炮口一致對外」

侯友宜高雄謝票「她突倒地」　婦人粉：三太子說只有你可救台灣

快訊／賴士葆退總召選舉　傅崐萁謝禮讓：我帶著戰斧飛彈來了！

柯文哲：柯建銘沒很希望游錫堃當選

中國介選我友邦吐瓦魯　「450美元利誘信」內容曝

柯文哲想操弄國會龍頭選舉？　他分析：無民調、風向、選民可糊弄

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

黃珊珊條款？民眾黨禁不分區雙重黨籍　柯昱安曝3勢力出手洩壓

邱毅「國會選舉藍營恐3至4人跑票」　涉賄、貪污成被綠營分化破口

柯建銘揭黃國昌拋單一召委目的：明助國民黨

更多熱門

相關新聞

新店休旅車左轉與機車相撞　騎士噴飛重摔翻滾

新店休旅車左轉與機車相撞　騎士噴飛重摔翻滾

新北市新店區建國、民權路口，今天（28日）中午1時許發生一起機車與汽車擦撞車禍。當時騎乘機車的騎士，行經該路口時，對向駕駛休旅的的男子，正準備左轉，疑似未禮讓直行機車，導致機車撞上車頭，機車騎士噴飛約10公尺重摔，在地上連滾數圈後倒地不起，畫面相當驚悚，警消獲報抵達，立即將騎士送醫院治療。

台中女直接左轉　害對向車撞斷電桿

台中女直接左轉　害對向車撞斷電桿

柯建銘恭喜傅崐萁：未來大家相佇

柯建銘恭喜傅崐萁：未來大家相佇

柯建銘揭黃國昌拋單一召委目的：明助國民黨

柯建銘揭黃國昌拋單一召委目的：明助國民黨

黃國昌拋委員會單一召委制　他示警：恐有更惡劣的一黨獨大

黃國昌拋委員會單一召委制　他示警：恐有更惡劣的一黨獨大

關鍵字：

高雄柯文哲小草感恩見面會韓國瑜江啟臣服游錫堃柯建銘蔡其昌黃國昌影音

讀者迴響

熱門新聞

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

YTR放火認愛19萬超正女友！

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

謝京穎❤Energy書偉「文定穿超辣」

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面