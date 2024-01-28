和藍綠密談挨批「私設刑堂」　柯文哲：柯建銘沒希望游錫堃當選

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

國民黨「韓江配」擬在29日上午拜會立法院民眾黨團，民眾黨主席柯文哲認為要採閉門會議，談完再接受媒體訪問，但仍尊重國民黨的選擇。另外，民進黨將組成堃昌配，最快明天下午拜會民眾黨團，關於閉門會議「面試藍綠」，立委柯建銘就批評如同「私設刑堂」、荒謬至極毫無意義，柯文哲則反爆料，表示「其實柯建銘也沒有很希望游錫堃當選」。

▲民眾黨主席柯文哲、夫人陳佩琪出席南部謝票音樂會。（圖／記者吳世龍攝）

柯文哲今日下午南下高雄參加南部小草見面會，會前接受媒體訪問時被問到，關於明天「韓江配」有國民黨立委認為要全程公開，不要像君悅事件，柯文哲要密室協商才破局，是否認為國民黨在玩兩面手法？

柯文哲表示，原則上還是尊重個人意見，他個人主張談完再開記者會，但客人要從頭到尾公開，也尊重他們的的選擇，但如果是這樣，就知道他們是來過場的。

▲南部謝票音樂會現場有近千人到場。（圖／記者吳世龍攝）

而明天國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立法院長游錫堃都要到黨團拜會，柯文哲是否會現身？柯文哲表示，他們2天前才突然說要來，他的行程一個禮拜前就都排好了，原則上他不會去，他尊重黨團的自主性，畢竟是8個不分區立委要去投票，所以他們聽完會經過民主程序，只是我們會確保「團進團出」。

針對民眾黨黨團邀請藍綠營雙方到黨團進行閉門會議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今日就批評這是「私設刑堂」，直呼民眾黨要把票投給誰，難道心裡沒有定數，何必再演這一齣戲？

柯文哲對此回應；「柯建銘和黃國昌有仇，這是大家都曉得，我們在裡面都知道，其實柯建銘也沒有很希望游錫堃當選，游錫堃要來拜訪，我們當然還是歡迎，怎麼會是私設刑堂？不會啦！」

▲柯文哲夫人陳佩琪會中一度哽咽。（圖／記者吳世龍攝）