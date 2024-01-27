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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／國會大賽局　民眾黨的8票是左右逢源？還是左支右絀？

▲▼柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會，親自下指導棋。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

郭淑敏／分析

雖說，兩大之間難為小，但也正因為小，身段可以非常靈活，不用在意所謂的包袱，反而會有意想不到的結局。

民眾黨在新國會只有8席，面對一邊是泛藍陣營的54席，另一邊是綠營的51席，民眾黨主席柯文哲如何讓這8席，在國會龍頭改選這一役，發揮最大的效益，攸關未來在立法院這一個大賽局中，民眾黨是可以左右逢源？還是左支右絀？

從戰略角度而言，目前不管是國民黨提名的韓國瑜與江啟臣，還是民進黨即將提名的游錫堃與蔡其昌，都決定要在下週一赴民眾黨團，以閉門會議方式，彼此交換國會改革理念爭取支持，所以柯文哲這一招，藍綠是買單的。

雖然民進黨立委顯得有點不情不願，還酸這是「密室協商」，但是民眾黨不分區立委黃國昌回嗆，就是因為柯文哲私下接到太多民進黨的請託電話，所以只好公開邀請藍綠正副院長候選人，到白黨團直接交換意見。黃國昌的直球對決，也透露出，相較於藍營，綠營想勝出，確實更需要白營的協助。

但是接下來，柯文哲要決定的是，如果藍綠在大原則上都同意白營提出的國會改革理念，那麼這8票要怎麼投呢？會不會出現分裂投票？亦即院長投綠， 副院長投藍？但這種情況會讓局勢變得複雜，因為正副院長是分開上下午投，而準藍委謝龍介已經放話，若真如此，國民黨應在當日院長選舉後，立即開會決議「投自己」，表態拒絕接受羞辱式合作下產生的「副院長」。反之院長投藍，副院長投綠，恐怕也會遭藍綠唾棄，如此一來，白營等於在第一仗就把自己玩殘了。

如果沒有分裂投票，那麼這8票在正副院長選舉上不管是支持藍或綠，柯文哲該想的是，民眾黨在這一局中能換到什麼？趙少康曾建議，國民黨可以釋出最少一席召委給民眾黨，而國民黨也該有此雅量，畢竟在野陣營也曾在召委選舉上合作過。有了召委合作，接下來的法案，當然也存在合作空間。但這種情況，可不可能也發生在與民進黨的協商中？若真是如此，柯文哲該如何取捨，才不會辜負大選中投給他的369萬張選票呢？他的選民會希望看到白營變成小藍或小綠嗎？

當然這8票也可以集體投給自己，但如此一來，會不會讓國民黨更堅定走自己的路？新仇加舊恨，藍白在新國會的合作空間相對也被壓縮。

柯文哲手握8票，可以是關鍵少數，也有可能變成空氣票，完全無足輕重，就看他的智慧。

▲▼柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會 柯文哲搭公車離開。（圖／記者屠惠剛攝）

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