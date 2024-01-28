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民眾黨小草怨「被當小弟使喚」遭踢出LINE群　高雄黨部主委道歉了

▲柯文哲舉辦小草見面會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲柯文哲舉辦小草見面會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者張靖榕／綜合報導

網紅四叉貓27日在臉書PO文分享群組截圖，到民眾黨幫忙的志工小草在LINE群抱怨高雄市黨部主委莊貽量，把志工當工讀生使喚，連倒茶、倒廚餘都要志工做，平常不出現，只在活動時現身，抱怨完整個LINE群還被踢光。對此，莊貽量表達歉意。

四叉貓27日在臉書指出「高雄民眾堂LINE群出事啦！」他說26日有小草在LINE群發難，指責黨部主委都把志工們當工讀生使喚，當抱怨的人紛紛冒出後，就有疑似民眾黨地方黨部的高層組了一個帳號進入LINE群，接著把所有人都踢出去了。

根據四叉貓分享的LINE群截圖，一個名為「只是一枚小草」的帳號表示，去年7月23日在高雄選哲之友成立大會時，莊貽量和自願幫忙活動的他碰巧在同一桌吃便當，結果莊貽量吃完後竟然就把便當盒推給他，要他「順便丟一下」，雖然答應了但他當下還是覺得很奇怪，他是來做民眾黨志工又不是莊貽量個人請來的工讀生小弟，更不是幫忙端菜、倒茶、倒廚餘的。

▲LINE截圖。（圖／翻攝四叉貓臉書）

▲LINE截圖。（圖／翻攝四叉貓臉書）

「只是一枚小草」接著表示自己雖是盡棉薄之力，但出席率一直是穩定的志工，絕非假帳號也無惡意捏造謠言，強調自己說的都是實話。他更以委婉的語氣指責莊貽量平常很少跟志工互動，只有在節目中才會到莊出現，負責出來跟黨中央高層的人握手。

抱怨訊息是在凌晨2時30分許發出的，結果當天下午2時30分許，2名分別暱稱「扶桑花」與「文青新世代」的帳號開始進行「翻群」，把所有人強制退出群組。

事件經四叉貓曝光後在網路延燒，莊貽量出面滅火道歉，表示忽略了該名「夥伴」的感受而導致誤會，致上12萬分的歉意，之後會更謹慎處理。

莊貽量2020年曾代表民眾黨參選高雄市第三選區立委，結果落選；2023年5月接任民眾黨高雄市黨部主委，此次選舉列民眾黨不分區立委第20名。

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