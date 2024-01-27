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國民黨台南市感恩茶會　朱立倫、侯友宜到場謝票

▲國民黨台南市黨部27日上午舉辦「2024總統立委選舉台南市感恩茶會」，主席朱立倫、總統候選人侯友宜等300餘人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市黨部27日上午舉辦「2024總統立委選舉台南市感恩茶會」，主席朱立倫、總統候選人侯友宜等300餘人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市黨部27日上午舉辦「2024總統立委選舉台南市感恩茶會」，由市黨部主委林進旺主持，主席朱立倫、總統候選人侯友宜，組發會主任委員暨不分區立委許宇甄、副秘書長江俊霆、不分區立委謝龍介、立委提名人周宏昌、姚正玉、陳以信及黨籍市議員等300餘人參與。

朱立倫主席致詞時，特別感謝林進旺主委選舉過程中盡心盡力，在沒有行政資源也沒有經費的狀況下，辛苦的帶領台南同志不斷努力，未來除了謝龍介立委會緊密結合台南市議會黨團服務深耕台南，國民黨會持續堅定推動年輕化，也會持續培植優秀的年輕人為台灣這塊土地打拼。台南不會永遠都是民進黨執政，台南已經有許多地方都在改變，但要改變選民，先從改變自己開始，把認真打拚、愛台灣的理念，傳達給更多人認同。

朱立倫主席說，本屆立院黨團也是各政黨最年輕的，期待下屆台南市議會黨團有更多的青年議員，這是我們持續努力的目標，國民黨也會持續改進與改革與人民及這塊土地緊緊相連，讓大家看到改革與努力的國民黨，最後除了感謝所有同志的努力國民黨會跟大家一起不斷努力向前！

▲國民黨台南市黨部27日上午舉辦「2024總統立委選舉台南市感恩茶會」，主席朱立倫、總統候選人侯友宜等300餘人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯友宜感謝大家在選舉期間的努力與相挺，過去他擔任警職保持行政中立，大約7年前回到國民黨，當時他的信念與價值，就是如何讓一個國家變成清廉政府，讓這塊土地不分彼此團結在一起，團結的台灣、團結的力量。此外，他還有一個心願，就是做不好要換人，政黨輪替是正常的事，如何改革、如何進步，台灣才有希望。

▲國民黨台南市黨部27日上午舉辦「2024總統立委選舉台南市感恩茶會」，主席朱立倫、總統候選人侯友宜等300餘人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯友宜說，此次在朱主席的帶領下，15個縣市首長、各黨部主委與所有好朋友們，真的是空前團結，沒有人在最後階段有抱怨與批評，大家一心一意只想贏，他看得到國民黨有無限潛力，也有無限的發展。未來在選戰的過程中，除了保有傳統選舉的做法外，如何將國民黨認真打拚的理想，讓青年朋友認同，並傾聽年輕人的想法，相信這是國民黨現在需要改變的態度。

▲國民黨台南市黨部27日上午舉辦「2024總統立委選舉台南市感恩茶會」，主席朱立倫、總統候選人侯友宜等300餘人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林進旺主委說，國民黨在台南面臨嚴峻挑戰，但絕對沒有悲觀權利，他希望各方能多提供資源，也希望有更多年輕人參與政治，國民黨也願能為黨打仗的優秀人才深耕各地，並希望疼惜國民黨者投入志工行列，為國民黨、為台灣、為公共發展帶來正面影響。

▲國民黨台南市黨部27日上午舉辦「2024總統立委選舉台南市感恩茶會」，主席朱立倫、總統候選人侯友宜等300餘人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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