「文化是立國之本」　陳學聖轟民眾黨：沒文化政策如何當關鍵少數？

▲民眾黨主席柯文哲日前率領黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024大選已經落幕，然而，國會呈現藍綠白三黨不過半的局勢，讓各陣營之間的競合關係成為眾所矚目的重點。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人、前立委陳學聖今（27日）表示，文化是立國之本，民眾黨非但沒有文化政策，黨主席柯文哲還曾說「藝術是不入流的科系」，這樣的政黨要如何扮演關鍵少數？

陳學聖提到，今年總統及國會大選「三腳督」激戰的結果，民進黨雖然保住總統大位，但國民黨卻在國會取得最多席次，重回第一大黨，而民眾黨則成為國會唯一第三黨，還是關鍵的少數，且特別受年輕人歡迎。

面對此次的選舉結果，陳學聖認為，吸引年輕人的政黨通常比較有理想性，而文化政策在理想性高的政黨，從來沒有缺席過。「可是，民眾黨不但沒有提出任何文化政策，而且即將上任的八位立委，也毫無文化背景，令人不可思議。」

為此，陳學聖質疑，文化是立國之本，一個不重視立國之本的政黨，要如何扮演關鍵少數的角色？他進一步指出，選戰期間，柯文哲只有公開講過一次所謂的「文化政策」，包括了「珍惜客家、保障原民、友善平權新住民」三個面向，但這其實是族群政策，並不屬於文化部的業務。

陳學聖說，真正由文化部管理的藝術、文化資產與影視產業等核心文化事務，民眾黨則完全付之闕如，並直言，可見柯文哲不僅不關心文化，也不懂文化，會講出「藝術是不入流的科系和產業」這種話，真是一點也不奇怪。

此外，陳學聖細數，柯文哲還是換過文化局長最多次的市長，台北市長任內，8年當中就換了6個，像走馬燈一樣，來來去去，「難怪民眾除了記得拆橋外，根本不記得柯做了些什麼」。

陳學聖強調，台灣文化不能停滯，要有創新與格局，新北市長侯友宜擔任國民黨總統候選人時，提出「文化相生、共營台灣」的文化論述，打造中華文化中心，加強兩岸、國際文化交流，以及推廣全民美學、補助青年藝文工作者等文化政策，就是要重新找回台灣文化的優勢。

與此同時，陳學聖還提及，總統當選人賴清德的再造歷史現場、重現台灣藝術史與壯大文化傳播及台流經濟等政策，基本上並未超出小英的範圍。

最後，陳學聖斷言，政黨必須有核心思想，才能永續經營，貢獻國家，民眾黨在文化上的本質目前看來是空的，能走多久，是令人質疑的。