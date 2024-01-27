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烏軍反攻效果差　華郵：美援烏方針「改為守住戰線」不求收復失土

▲▼烏克蘭士兵搬運美援155毫米砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國媒體報導，拜登政府援助烏克蘭方案可能將有所轉變。圖為烏克蘭士兵搬運美援155毫米砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

華盛頓郵報披露，去年夏天烏克蘭大反攻踢到鐵板後，拜登政府的新方略將不著收復失土，而是協助基輔能擋住俄國新攻勢，進而強化烏克蘭整體國防與經濟實力等長期目標。

華郵指出，即將端出的新方略相較去年堪稱大翻轉。去年美國和盟國忙於提供烏克蘭訓練和先進裝備，盼能一舉快速擊退佔領烏克蘭東、南面的俄軍，然而烏克蘭去年6月的大反攻卻兵敗於防禦縱深厚實的俄國防線。

一名拜登政府高層說：「對烏克蘭來說，很難再像去年般於整個前線發起全面推進，這點無庸置疑。」

這名參與內部決策的高層表示，美國新方略的構想是讓烏克蘭能守住目前戰線「並改弦更張，目標是讓他們到2024年底前變得更強大..讓他們能撐更久」。

▲▼烏克蘭士兵還在巴赫姆特前線奮戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭2023年夏季大反攻收效不彰。圖為烏軍士兵在巴赫姆特前線作戰。（圖／達志影像／美聯社）

鑒於去年令人失望的大反攻、考量再進行類似反攻只會重蹈覆轍以及相關必要性，目前有30多個國家致力讓烏克蘭能得到長期的安全與經濟支持，已各自準備概述未來十年具體承諾的政策方針，美國的方略只是多國努力中的一環。

然而各方很清楚，成功關鍵幾乎完全取決於華府。美國是烏克蘭迄今為止最大的資金、裝備軍援者及多邊工作的協調者。拜登政府計劃今春頒布正由國務院擘劃的美方版十年承諾，但前提是總統拜登所提610億美元後續援烏資金能過得了國會這關。

目前美國這邊變數仍不小。眾議院共和黨人反對援烏的立場似乎更頑強，加上前總統川普在共和黨內初選勢如破竹，讓西方盟國和烏克蘭均感憂心。

按美方官員說法，美國的新方略是確保烏克蘭短期內能持續作戰，並為烏克蘭打造一支能嚇阻日後俄國侵略的軍隊，並提出具體承諾與計畫協助烏克蘭保護、重建和擴大工業與出口基底，還要協助烏克蘭開展全面融入西方社會所需的政治改革。

西方現對烏軍2024年的展望不再是像2022下半年和2023年那種與俄軍大規模砲戰，而是要避免已失1/5國土的烏克蘭再掉更多領土。

此外，西方希望基輔將重點擺在近期他們頗為成功的遠距打擊戰術，承諾在未來幾個月內交付法製巡弋飛彈，讓烏克蘭能阻絕俄軍黑海艦隊以保護烏克蘭港口的海運，以及透過飛彈攻擊和特戰將俄軍困於克里米亞。

不過近期見過烏克蘭總統澤倫斯基的美方決策官員私下透露，面對美援陷入不確定性，澤倫斯基已對今年究竟能有多大戰果有所疑慮。

美國決策圈人士表示，他們預期俄烏戰爭最終還是得靠談判解決，但不覺得俄國總統普丁今年會認真考慮上談判桌，部分原因是普丁可能想等川普11月勝選並對挺烏收手。

幫助烏克蘭轉為長期抗戰的方略的風險還在於若烏克蘭人開始將戰線膠著怪罪政府頭上，這套方針就會平添變數，此外，西方各國官員已意識到國內公民的援烏耐心畢竟有限度。

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