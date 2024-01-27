川普涉性侵選美皇后　誹謗敗訴判賠「25.5億天價」！怒喊太荒謬

▲美國前總統川普在第二次民事審判後，在離開紐約川普大樓時向支持者致意。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普挑戰回鍋白宮大位，目前共和黨初選內已在數個州取得優勢，然而如今卻又因官司踢到鐵板！美國聯邦法院於當地時間26日判決，川普必須賠償現年80歲知名女性作家卡洛爾（Elizabeth Jean Carroll）達8330萬美元（約新台幣25.5億元），遠遠超過卡洛爾所訴求的賠償1000萬美元。對官司感到不甘心的川普怒斥「荒謬」。

先前卡洛爾曾經指控，她1996年在美國紐約曼哈頓一間精品百貨公司「波道夫古德曼百貨」（Bergdorf Goodman）的更衣室，遭到川普本人性侵。為此，川普否認卡洛爾的指控，2019年擔任總統期間更發表涉及名譽誹謗的言論，包括反控卡洛爾為了提高回憶錄銷售量而編造謠言，帶給卡洛爾持久的心理創傷和痛苦，且感到隱私被侵犯。

根據美媒NBC News，美國曼哈頓下城聯邦法院9人陪審團小組針對卡洛爾對川普的指控，在不到3個小時的時間內就達成裁決，包括川普必須支付聲譽賠償金700萬美元、精神賠償金1100萬美元、懲罰性賠償金6500萬美元，合計共為8330萬美元，遠遠超過卡洛爾起訴時所要求的1000萬美元（約新台幣3億元）。

針對法院的判決，川普在幾分鐘後便怒控「非常荒謬」，表示完全不同意這兩項判決，稱未來一定會提起上訴，並將民事訴訟歸咎於民主黨，他認為法律體系已被用來當作「政治武器」，令他大喊「這不是美國」。

▲現年80歲美國女作家卡洛爾勝訴後，離開聯邦法院。（圖／達志影像／美聯社）

至於卡洛爾則在聲明中，稱此次判決為一項「偉大的勝利」。她表示，「對於每一個被擊倒後站起身來的女性而言，這是一項偉大的勝利；對於每一個試圖欺壓女性的惡霸而言，則是一次巨大的失敗。」

卡洛爾的辯護律師卡普蘭（Roberta Kaplan）則感謝陪審團的決定，並讚揚卡洛爾勇敢對抗霸凌者的態度。他表示，「今天法院的判決證明，法律對每個人都能平等、適用於國家的每個人，包括富人、名人，甚至是前總統。有一種方法可以對抗像唐納•川普這樣只關心財富和名譽、而不懂得尊重法律的人。」

據悉，卡洛爾出身於美國中西部，是文學新聞界的先驅，在紐約媒體菁英圈「喊水能夠結凍」，且曾經是選美皇后的她年輕時其實頗具姿色，屬於才貌雙全的類型，直到70多歲時仍有數百萬名讀者願意追蹤她在性愛、愛情、成功方面著墨的文章，即便現年已經邁入80歲，出庭時仍能保持典雅裝扮和自信笑容，展現婀娜多姿的風采。