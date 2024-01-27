　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

30歲留學男「拒回國服兵役」！畢業滯美當系統管理員　下場出爐

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲30歲台男留學美國，畢業在當地任職系統管理員，拒「回國服兵役」判決曝光。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名陳姓男子成年後出國留學，畢業後在美國某公司工作，擔任系統管理員一職，他2019年年滿30歲達到出境就學最高年齡限制，原本應該返國服役，但他卻先以新冠肺炎嚴重為由，2度申請暫緩兵役體檢，暫緩到期後依然不願回國，被台北市政府移送偵辦，台北地院依「妨害兵役罪」判處他5個月徒刑。

根據判決書指出，陳男年滿18歲就出國留學，年齡至今已經滿30歲，超過兵役法所定出境就學最高年齡限制，應即返國服役，台北市中山區公所寄函催他返國履行兵役義務，並以郵務送達至陳男母親的戶籍地，信件由陳母在2019年9月25日簽收在案。

經催告屆滿3個月後，由於全球正逢新冠肺炎肆虐，陳男遂委託母親申請暫緩返國參加徵兵檢查2次，並切結會在2022年9月9日前回國履行兵役義務，然而暫緩返國期限屆滿後，他依法應該返國接受徵兵處理，但他經催告後仍滯留海外不願歸國，未能接受徵兵處理，被檢方依違反妨害兵役罪嫌起訴。

台北地院法官認為，陳男明知役齡男子皆有服兵役義務，卻逾期滯外未歸且經催告仍未返國接受徵兵，妨害役政機關對於兵役事務之徵集與管理，損及潛在之國防動員兵力，所為實屬不該，考量陳男智識程度、自述在美國擔任系統管理員之經濟生活狀況，依妨害兵役罪判處5月徒刑，得易科罰金。

ET快訊
華爾街日報：拜登將宣布砸錢補助台積電等6大企業設廠
女消防員裸身被偷窺！打開浴室門傻了
快訊／竹科電子廠「深夜爆巨響」！不明白煙外洩漫街道
王令麟一呼百應北中南直播主　吳宗憲上門嗆賀瓏要道歉
30歲留學男「拒回國服兵役」！畢業滯美當系統管理員　下場出爐
直擊／利特甜認「唯獨不教訓台灣E.L.F.」　SJ：珍貴又特
4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了
新北街上慘遭刺殺！他滿身血求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／竹科電子廠「晚間爆巨響」！不明白煙外洩漫街道　路人急閃避

女消防員宿舍內裸身遭偷窺！打開浴室門「男同事站在門口」

30歲留學男「拒回國服兵役」！畢業滯美當系統管理員　下場出爐

新北大街上行刺！他借20萬後神隱　債主氣炸拿摺疊刀捅他頭＋背

獨／超哥真的有前科了！　開千萬大牛撞騎士賠6千還被告...判決曝

國1嚴重事故！男逆向撞翻2車「釀1死3傷」　車輛全毀現場一度回堵

傳播妹喝一杯威士忌就倒！清醒「內褲消失」嚇壞求救

最新影片曝光！Toyz被超派打爆頭　大安分局到場大喊「不要動」

快訊／天冷熱水器故障...工人到府更換　失足從5F墜下慘死

欠債30萬躲7年！夜市吃宵夜同時巧遇2債主　3人圍毆他畫面曝

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

快訊／竹科電子廠「晚間爆巨響」！不明白煙外洩漫街道　路人急閃避

女消防員宿舍內裸身遭偷窺！打開浴室門「男同事站在門口」

30歲留學男「拒回國服兵役」！畢業滯美當系統管理員　下場出爐

新北大街上行刺！他借20萬後神隱　債主氣炸拿摺疊刀捅他頭＋背

獨／超哥真的有前科了！　開千萬大牛撞騎士賠6千還被告...判決曝

國1嚴重事故！男逆向撞翻2車「釀1死3傷」　車輛全毀現場一度回堵

傳播妹喝一杯威士忌就倒！清醒「內褲消失」嚇壞求救

最新影片曝光！Toyz被超派打爆頭　大安分局到場大喊「不要動」

快訊／天冷熱水器故障...工人到府更換　失足從5F墜下慘死

欠債30萬躲7年！夜市吃宵夜同時巧遇2債主　3人圍毆他畫面曝

年菜外帶夯！頂粵吉品推2萬元佛跳牆賣翻　溫十八推冷凍宅配搶商機

銀川燒烤店爆炸「31人死亡」！損失超過2億　陸官方定調人為疏失

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真的是有夠麻煩

華爾街日報：拜登將宣布砸錢補助台積電等6大企業設廠

快訊／竹科電子廠「晚間爆巨響」！不明白煙外洩漫街道　路人急閃避

立春後「財運爆旺」4星座公開！雙子快買刮刮樂、樂透　魔羯事半功倍

「儀式感」比心靈雞湯更有用！作家：有意識提醒越忙越要愛自己

中國要求伊朗約束胡塞　學者看中國也會要求美國約束以色列

「木村嫂」工藤靜香被嫌：手太粗像老奶奶！　引出本尊高EQ回應

女消防員宿舍內裸身遭偷窺！打開浴室門「男同事站在門口」

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

快訊／中壢嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

快訊／工人更換熱水器　5F墜下慘死

衝撞瞬間曝！轎車路口左轉遭砂石車推飛

國1嚴重事故！男逆向撞翻2車「釀1死3傷」

Toyz被打爆頭　大安分局被轟影片澄清

軍方1天2件酒駕　花蓮少校工程官撞機車肇逃

超商女店員遇死劫！碰撞左轉小黃不治

新北大街上行刺！他遭債主氣炸拿刀捅

高中妹性愛片慘遭公布！4千粉絲看光

陸軍少校營長違停紅線買咖啡　酒測值0.33下場慘了

更多熱門

相關新聞

美國批准出售土耳其40架F-16戰機

美國批准出售土耳其40架F-16戰機

面對俄烏戰爭的威脅，瑞典和芬蘭2022年5月首次申請加入北大西洋公約組織（北約，NATO），然而土耳其因為在庫德族政策上對瑞典抱持不滿，因此對於批准瑞典加入始終抱持反對態度。不過在經過美國協調後，土耳其最終決定批准瑞典加入，因此美國國務院決定批准對土耳其軍售F-16戰機，規模達230億美元。

反攻效果差　華郵：美援烏方針改為守住戰線

反攻效果差　華郵：美援烏方針改為守住戰線

川普誹謗性侵指控　敗訴判賠選美皇后25.5億

川普誹謗性侵指控　敗訴判賠選美皇后25.5億

王毅將在泰國會晤蘇利文　紅海局勢或是焦點

王毅將在泰國會晤蘇利文　紅海局勢或是焦點

美三艘航母現身第七艦隊作戰區 陸專家：在台海及南海對中國威懾

美三艘航母現身第七艦隊作戰區 陸專家：在台海及南海對中國威懾

關鍵字：

台男留學美國拒服兵役

讀者迴響

熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

快訊／中壢嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

皮膚科名醫彭于賓上海過世　晨間健身房運動突發心肌梗塞

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面