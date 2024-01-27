30歲留學男「拒回國服兵役」！畢業滯美當系統管理員　下場出爐

▲30歲台男留學美國，畢業在當地任職系統管理員，拒「回國服兵役」判決曝光。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名陳姓男子成年後出國留學，畢業後在美國某公司工作，擔任系統管理員一職，他2019年年滿30歲達到出境就學最高年齡限制，原本應該返國服役，但他卻先以新冠肺炎嚴重為由，2度申請暫緩兵役體檢，暫緩到期後依然不願回國，被台北市政府移送偵辦，台北地院依「妨害兵役罪」判處他5個月徒刑。

根據判決書指出，陳男年滿18歲就出國留學，年齡至今已經滿30歲，超過兵役法所定出境就學最高年齡限制，應即返國服役，台北市中山區公所寄函催他返國履行兵役義務，並以郵務送達至陳男母親的戶籍地，信件由陳母在2019年9月25日簽收在案。

經催告屆滿3個月後，由於全球正逢新冠肺炎肆虐，陳男遂委託母親申請暫緩返國參加徵兵檢查2次，並切結會在2022年9月9日前回國履行兵役義務，然而暫緩返國期限屆滿後，他依法應該返國接受徵兵處理，但他經催告後仍滯留海外不願歸國，未能接受徵兵處理，被檢方依違反妨害兵役罪嫌起訴。

台北地院法官認為，陳男明知役齡男子皆有服兵役義務，卻逾期滯外未歸且經催告仍未返國接受徵兵，妨害役政機關對於兵役事務之徵集與管理，損及潛在之國防動員兵力，所為實屬不該，考量陳男智識程度、自述在美國擔任系統管理員之經濟生活狀況，依妨害兵役罪判處5月徒刑，得易科罰金。