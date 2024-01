葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅！　自拍劫船影片秒歪樓

▲葉門19歲小鮮肉哈達德(右)因酷似「甜茶」爆紅。(圖/路透、翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

以色列與哈瑪斯(Hamas)爆發衝突後,支持巴勒斯坦的葉門叛軍青年運動(Huthi)頻頻對來往紅海的商船發動攻擊,葉門一名19歲少年更在社群網站po出他登上遭挾持商船的自拍畫面,沒想到卻因為長相神似影星「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)一炮而紅。

▲哈達德說,他並不在乎網友將自己和提摩西夏勒梅做比較。(圖/翻攝自X)



現年19歲的哈達德(Rashed Al-Haddad)雖非青年運動的一員,但他在TikTok貼出了登上遭挾商船「銀河領袖號」(Galaxy Leader)的自拍影片,居然因為外表酷似提摩西夏勒梅而走紅,許多網友更稱他是「青年運動的夏勒梅」。

哈達德26日繫著戰鬥腰帶、帶著步槍接受《法新社》採訪時表示,該段影片在4天內就突破百萬點閱,但帳號隨即被封鎖刪除,就連IG和臉書帳號也全都沒了。不過,他目前已開設新帳號,試圖用自己走紅的影響力來支持巴勒斯坦人。

VIDEO: Dubbed "Tim-Huthi Chalamet" by social media users, young Yemeni influencer Rashed Al-Haddad is gaining attention as he promotes certain causes: Iran-backed Huthi rebels and Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/Yxs7xhtOg3