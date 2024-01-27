葉門19歲小鮮肉酷似「甜茶」爆紅！　自拍劫船影片秒歪樓

▲葉門19歲小鮮肉哈達德（右）因酷似「甜茶」爆紅。（圖／路透、翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）爆發衝突後，支持巴勒斯坦的葉門叛軍青年運動（Huthi）頻頻對來往紅海的商船發動攻擊，葉門一名19歲少年更在社群網站po出他登上遭挾持商船的自拍畫面，沒想到卻因為長相神似影星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）一炮而紅。

▲哈達德說，他並不在乎網友將自己和提摩西夏勒梅做比較。（圖／翻攝自X）



現年19歲的哈達德（Rashed Al-Haddad）雖非青年運動的一員，但他在TikTok貼出了登上遭挾商船「銀河領袖號」（Galaxy Leader）的自拍影片，居然因為外表酷似提摩西夏勒梅而走紅，許多網友更稱他是「青年運動的夏勒梅」。

哈達德26日繫著戰鬥腰帶、帶著步槍接受《法新社》採訪時表示，該段影片在4天內就突破百萬點閱，但帳號隨即被封鎖刪除，就連IG和臉書帳號也全都沒了。不過，他目前已開設新帳號，試圖用自己走紅的影響力來支持巴勒斯坦人。

VIDEO: Dubbed "Tim-Huthi Chalamet" by social media users, young Yemeni influencer Rashed Al-Haddad is gaining attention as he promotes certain causes: Iran-backed Huthi rebels and Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/Yxs7xhtOg3 — AFP News Agency (@AFP) January 26, 2024

哈達德說，他並不在乎網友將自己和提摩西夏勒梅做比較，「從另一個角度來說我很開心，我很高興能藉此向西方發送訊息。」哈達德表示，他收到許多參加時尚秀和廣告的邀請，所以決定要利用這個名氣，為巴勒斯坦志業努力，「最重要的事情，就是我們的基本理念『巴勒斯坦』，我們都站在巴勒斯坦這一邊。」