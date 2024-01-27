美軍擊毀葉門反抗軍反艦飛彈！　油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

▲ 美軍卡尼號驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）26日射彈攻擊一艘航行於亞丁灣（Gulf of Aden）的英國油輪，導致船身起火。美軍中央司令部（USCENTCOM）證實這起攻擊，並派出海軍艦艇向遇襲呼救的船隻提供援助，隔天也擊毀該組織一枚準備發射的反艦飛彈。

Houthis Strike M/V Marlin Luanda Operating in the Gulf of Aden



On Jan. 26, at approximately 7:45 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the Marshall Islands-flagged oil tanker M/V… pic.twitter.com/Mw3Mg138cy — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024

美軍中央司令部在社群平台X聲明指出，葉門當地時間26日晚間7時45分，伊朗支持的青年運動恐怖分子從該組織葉門控制區發射一枚反艦彈道飛彈，擊中懸掛馬紹爾群島國旗的油輪馬林．魯安達號（Marlin Luanda）。

這艘船發出求救訊號並通報受損，美國海軍派出勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦卡尼號（USS Carney）及其他艦艇做出回應，正在提供援助，目前未傳出人員傷亡。

根據《路透》，遇襲的馬林．魯安達號為跨國貿易公司托克（Trafigura）旗下油輪，公司發言人表示，該船裝載的俄羅斯石腦油價格低於G7制裁規定的上限，船上消防設備啟動，以撲滅及控制右舷一個貨艙的火勢，公司與該船保持聯繫，正密切關注局勢，附近也有軍艦航行，正提供協助。

Houthis Strike M/V Marlin Luanda Operating in the Gulf of Aden



On Jan. 26, at approximately 7:45 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the Marshall Islands-flagged oil tanker M/V… pic.twitter.com/Mw3Mg138cy — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024

另一方面，美軍稍早聲明宣布，當地27日凌晨3時45分瞄準準備發射的青年運動反艦飛彈進行打擊。美軍在葉門的青年運動控制區發現這枚導彈，確認其對該地區商船及海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，出於自衛擊毀這枚飛彈，這項行動將保護航行自由，使國際水域更加安全。

自去年11月19日以來，青年運動頻頻向紅海商船射彈或派無人機攻擊，以回應以色列在加薩的軍事行動。部分航運公司已經暫停紅海運輸，改道非洲好望角，卻更耗時耗財。美英戰機、軍艦及潛艇也在葉門各地對青年運動發動數十次報復性空襲。