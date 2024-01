美軍擊毀葉門反抗軍反艦飛彈！　油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

▲ 美軍卡尼號驅逐艦。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」(Houthi)26日射彈攻擊一艘航行於亞丁灣(Gulf of Aden)的英國油輪,導致船身起火。美軍中央司令部(USCENTCOM)證實這起攻擊,並派出海軍艦艇向遇襲呼救的船隻提供援助,隔天也擊毀該組織一枚準備發射的反艦飛彈。

Houthis Strike M/V Marlin Luanda Operating in the Gulf of Aden



On Jan. 26, at approximately 7:45 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the Marshall Islands-flagged oil tanker M/V… pic.twitter.com/Mw3Mg138cy