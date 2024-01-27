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5星主廚上菜！花蓮縣府年終尾牙席開169桌　獎品獎金多多

▲為感謝縣府員工一年來的辛勞，花蓮縣政府特別在德興體育館舉辦歲末員工聯歡餐會及業務宣導活動。（圖／花蓮縣政府提供）

為感謝縣府員工一年來的辛勞，花蓮縣政府特別在德興體育館舉辦歲末員工聯歡餐會及業務宣導活動。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

歲末年終，為感謝縣府及所屬一級機關員工一年來的辛勞，花蓮縣政府特別在25日晚間在德興體育館舉辦歲末員工聯歡餐會及業務宣導活動，約1700位縣府及一級機關員工踴躍參與，共同歡度這一年一度的重要時刻。這場充滿感恩之夜不僅創意十足，更讓縣政府大家庭在歡笑聲中攜手共享美好時光。

縣長徐榛蔚致詞時，特別感謝過去一年縣府團隊的辛勤努力，使得花蓮縣政府在各領域取得豐碩成果，榮獲多項國際獎項的肯定。如「2023 紅面鴨FUN暑假」活動參加國際獎項協會（IAA）主辦的國際性大賽「謬思創意設計獎」獲頒「慶典活動」金獎；在食農教育領域部分，花蓮縣再度榮獲 2023 年食育力城市大調查五星級殊榮；而在城市翻轉新風貎部分，花蓮縣消防局豐濱分隊新建廳舍及中央路一段至四段新設左轉車道工程榮獲 2023 國家卓越建設獎之最佳規劃設計類優質獎、112 年花蓮智慧交通控制平台榮獲 2023 智慧城市創新應用獎、洄瀾灣流水環境改善工程榮獲社團法人台灣河溪網協會2023年第五屆公民評選金蘋果獎。徐縣長再次感謝縣府員工的奉獻，讓花蓮無形資產，有無限可能，透過獎項的肯定，讓世界看見花蓮的軟實力。

歲末餐會活動，總共席開169桌，由遠雄悅來大飯店的五星主廚為大家獻上一道道精緻的佳餚，讓與會者在美食中品味幸福。縣府各局處同仁更以有趣的團名自組表演團體，包括「Shake it baby動吃動！」、「上班累到哭，下班練到哭」、「潘乾鑑與孩子們」、「A-E-S」等，結合時下流行的街舞、客語創作歌舞，熱情演出。活動中，一場約有60幾位員工出奇不意的演出4首快閃舞曲，並邀請縣長一起快閃，更讓整場晚宴歡呼聲不斷，高潮跌起。此外，花蓮縣警察局的波麗士大人，還特別演出「防詐騙咒心術」的創意短劇，除了宣導防詐騙的觀念，更讓縣府家庭成員在歡笑中，共度美好時光。而在精彩的表演之外，花蓮縣政府也準備了500多份摸彩獎品，其中最令人期待的縣長獎—電動機車，成為焦點，讓現場氣氛達到巔峰。

縣府人事處處長曾淑芬表示，為了讓同仁感受到縣府大家庭的溫馨氛圍，本次晚宴特別邀請4位職員擔任主持人，讓基層同仁有機會在大舞臺上展現才華。徐縣長為激勵組團參與表演的同仁，額外給予每團5000元的獎勵金，鼓勵員工能勇於嘗試，讓花蓮的軟實力呈現出無限的可能性。

縣長徐榛蔚在晚宴上表示，這場歲末聯歡晚會就像是縣政府這個大家庭一起圍爐的年夜飯，感謝同仁一年來為花蓮鄉親付出的努力，期望大家能在歡笑中帶著獎品回家，過一個愉快幸福的新年。

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