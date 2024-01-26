蔡壁如沒獲邀尾牙、賴清德宴請落選者　黃暐瀚：政治眉角差在這

▲蔡壁如說自己沒獲邀民眾黨尾牙。（圖／凌濤辦公室提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前立委蔡壁如未獲邀民眾黨尾牙，引來各界關注，相關話題也掀起討論。媒體人黃暐瀚就在臉書比較「兩黨」選後態度，「有的黨，選後共識營，勸新科立委多讀書，少應酬；落選的，也聚在一起吃飯送溫暖，鼓勵別放棄。有的黨，落選立委居然連尾牙都沒被通知。」直呼「政治的眉角，就差在這邊。」

黃暐瀚25日在臉書發文，「有的黨，選後共識營，勸新科立委多讀書，少應酬；落選的，也聚在一起吃飯送溫暖，鼓勵別放棄。有的黨，落選立委居然連尾牙都沒被通知。」認為政治的眉角，就差在這邊。

他文中雖沒有點明黨派，不過線索也相當明確，第一個指的就是民進黨主席賴清德，近日他出席民進黨的「新科立委共識營」，讓新科立委們更快熟悉國會運作，還在23日回到故鄉新北萬里，宴請立委選舉失利的「落選者們」，並給予勉勵。

另外一個則是前民眾黨立委蔡壁如，25日和國民黨議員凌濤舉辦活動時，被問到是否有參加民眾黨尾牙，她停頓了一下笑說，「可能是距離的美感，沒有人通知我，但是因為我在地方上也在忙著謝票啦」。

不過，民眾黨主席柯文哲的配偶陳佩琪表示，這場餐敘是「感恩餐會」，並非外界所說的尾牙，是感謝民眾黨的黨工和競總成員辦的，幕僚說出席者有很多不是黨員的志工朋友們，所以她才決定出席。