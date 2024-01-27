蔡壁如有尾牙吃了！　她：每年參加這場「比政黨尾牙還重要」

▲沒吃到民眾黨尾牙的前立委蔡壁如，吃到OURs的尾牙。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨大選結束後舉辦感恩餐會，邀來館長、愛莉莎莎等網紅，但卻未邀前立委蔡壁如、立委陳琬惠以及前立委參選人李有宜等選將，還吵成熱搜話題。對此，蔡壁如27日表示，昨天晚上特別回台北OURs的尾牙，「我每年都會參加，大家應該多多關心公民團體的尾牙、街友的尾牙，比政黨的尾牙還重要多了」。

蔡壁如27日在臉書上說，尾牙小事不用無限放大，但為黨開疆闢土的區域立委候選人，就應該好好規劃地方發展的策略。

▲民眾黨前立委蔡壁如在網路節目《民眾之聲》曝未來動向。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

蔡壁如提到，從選完謝票，已經參加地方上不少尾牙。昨天晚上特別回台北OURs的尾牙，「我每年都會參加，大家應該多多關心公民團體的尾牙、街友的尾牙，比政黨的尾牙還重要多了」。

蔡壁如說，OURs專業者都市改革組織，是專注在居住政策幾十年的專業團體，去年12月，也發文感謝第一時間推動居住正義的立委，「我看大多數都沒有連任，有些是像我轉戰區域立委，有的是不連任」，未來各政黨應該要有和居住正義議題對接的立委，在立法院接棒繼續推動。

蔡壁如強調，民眾黨8席立委，和原本5席立委，可以好好交接，把沒有做完的法案繼續推動，像是營養三法的學校供餐法，教育部長說希望第一會期可以通過，還有海洋三法的海洋保育法、海域管理法，以及碳稅條例、財政收支劃分法、選舉罷免法等等。