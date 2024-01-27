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尾牙抽中5萬　婆婆喊「年菜、伴手禮妳買單」！人妻怒：以為美金嗎

▲▼尾牙,舉杯,聚會,慶祝。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO抽中頭獎。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

農曆春節將至，許多公司紛紛辦起尾牙，犒賞員工過去一年的辛勞，一名人妻表示，尾牙幸運抽中頭獎5萬元，但主持人唱名不清楚，另一位同事也以為自己得獎，事後其他同事要求獎金對分，回家後婆婆得知此事，竟要她負責過年的年菜，過年的伴手禮也全由她買單，讓她傻眼直呼「是以為5萬美金嗎？」

人妻在「匿名公社」發文，「尾牙抽到五萬，婆婆居然幫我分配獎金」，公司尾牙抽頭獎5萬元時，主持人唱名發音不標準，她與另同事都以為自己得獎，「二聲和三聲聽起來很像，我們就同時站起來，當下真的非常尷尬」，後來確定是她中獎，其他同事居然起鬨，要求原PO獎金對分，「叫我請客我認了，對分是憑什麼？」

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最扯的是，回家後婆婆知道她中頭獎，表示今年的年菜由她負責，過年拜訪親戚家的伴手禮，也由她買單，「回她娘家、我娘家、嫂子娘家，所有的禮品和住宿都我負責？是以為5萬美金嗎？」她氣到跟老公抱怨，要老公去跟婆婆拒絕，不然就離婚，「我們家的習慣就是過年無論去哪裡，都必須全家一起」。

貼文曝光，掀起網友討論，「跟婆婆說，已經全部孝敬媽媽了，氣死她」、「就說娘家媽媽已經分配好了，哥哥、弟弟、姊姊、妹妹、爸爸、媽媽過年的吃喝玩樂都包了，5萬全沒了」、「5萬塊而已，講得好像抽到50萬，基本上不用理婆婆而且為何大嫂的娘家要你出」、「所以錢還是默默地自己知道就好」。

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