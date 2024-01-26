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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯邀正副院長候選人說明　江啟臣：院長若非韓「 退出副院長選舉」

▲▼國民黨不分區立委當選人韓國瑜、國民黨立委當選人江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

▲國民黨不分區立委當選人韓國瑜、國民黨立委當選人江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（26）日表示，他邀請國民黨、民進黨有意參選立法院正副院長者，到民眾黨團正式跟8位不分區立委當選人說明想法。對此，有意與國民黨不分區立委韓國瑜一起角逐立院正副院長的立委江啟臣表示，「勿忘民意所向，團結合作監督執政」，他會信守與韓國瑜「同進同出」的政治承諾，繼續以民為本。

江啟臣表示，這次立法委員的選舉結果，展現了反對國會一黨獨大、多數暴力的新民意，更期待新國會更能發揮監督制衡力量，有效揭腐清弊、找回公平正義，因此樂見也支持任何能讓國會更透明、監督更有力的國會改革方案，未來共同討論，合作修法，讓立法院校正回歸應有的憲法角色。

江啟臣表示，國民黨這次努力不夠，未能過半，但身為立法院最大多數，他們真心誠意推動在野合作，他也承諾願將副院長一職優先禮讓民眾黨提名人選，就是要結合所有力量，一起捍衛國會尊嚴，發揮監督制衡，終結行政濫權，才能不負800多萬民意的期待。

「我們不會忘記人民的託付與期待！」江啟臣說，韓江配如果沒有院長，他必會果斷退出副院長選舉，信守與韓市長「同進同出」的政治承諾。韓國瑜與他的初衷不會改變，他們會繼續以民為本，做人民的大喇叭，一起用力監督政府，為他們的民主價值、人民的公平正義，不斷勇敢發聲。

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