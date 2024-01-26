回應民眾黨邀約！游錫堃「他們歡迎我就去」　強調4改革已有方案

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（26日）表示，將邀藍綠立法院長候選人都到黨團溝通，「願意來的我們就接待他們，閉門會議，不會像君悅那樣直播。」對此，現任立法院長游錫堃回應，若他獲得正式推薦成為院長候選人，「只要民眾黨歡迎我去，我就會去拜票。」對於民眾黨團所提四大改革，游也強調，自己很早就有方案了，且已經取得一些成果。

外界認為民眾黨近期動作太過於強勢，游錫堃受訪時表示，這是民主政治，2300萬人是總統的老闆，人民當家做主、有選票，在立法院，另外112個人也是我的老闆，沒有強勢不強勢問題。

對於民眾黨團決議邀請立法院長候選人報告？游錫堃回應，自己現在還沒有獲得黨團程序正式推薦，29日黨團會議，若他獲得正式推薦成為院長候選人，只要他們歡迎我去，他就會去拜票。

對於民眾黨所提訴求，游錫堃強調，國會改革部分他一直在做，包含開放國會等等，已經有一些成果，為什麼國際上開放國會論壇願意到台灣辦？可以看到台灣國會的改革已有成效，民眾黨提出的四項改革，可以這樣講，他很早就已經有方案了。

游錫堃也秀出他過去所寫的憲法修正草案，游表示，他17年前就有寫下總統制跟內閣制版本，而他在擔任民進黨主席時，就寫下民進黨版憲法修正草案，所有民眾黨提的都在裡面，媒體問他有什麼看法，只能說他一直在做。

游錫堃直言，他一直在做這些，2007年自己也不知道會擔任立法院長，並非為了競選立法院長而做，「這是我的理念，邁向正常國家、鞏固台灣民主，也應該要有非常健全憲政體制，內容非常完整，只是自己還不方便講。」