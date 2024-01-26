高嘉瑜立院倒數獻唱「無言花」　信心喊「不排斥出唱片」：有療癒力量

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜競選連任失利，即將離開國會，她的「驚人」嗓音也將在立法院成為絕響，高嘉瑜今（26日）接受媒體聯訪，在媒體要求下獻唱台語名曲「無言花」，歌聲也獲得現場媒體肯定，並追問有無出唱片計畫，高表示，有人想幫忙出唱片也不排斥，對台灣一定有幫助。高嘉瑜一本正經受訪結束之後，也害羞詢問媒體「這一段有要播嗎？」

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者陳家豪攝）

有媒體詢問選後下一步，高嘉瑜強調，不管在哪個位置，自己未來永遠是港湖的志工，會在這裡繼續深耕，過去在港湖長期服務，很多人給予肯定跟支持，自己會用各種方式回報，現階段有很多建議，但未來不是自己能夠決定，把當下能做的做好，過去有很多不是這麼圓融，或是失誤犯錯的地方，導致這次立委選舉得到很大教訓，這些都是人生成長歷練。

高嘉瑜表示，從這樣的失敗中希望更成熟，也不會忘記初衷，站在民意這邊持續為人民發聲，也希望台灣更好，在這些理念下會持續堅持，先把自己壯大才能做更多事，會持續努力檢討反省。

至於有沒有歌曲代表即將從國會「畢業」的心情？高嘉瑜獻唱台語經典歌曲《無言花》，相較過去「參差不齊」的音準，高此次演唱獲現場媒體肯定，並追問未來有沒有出片計畫。

高嘉瑜回應，有人想幫忙出唱片也不排斥，很多人覺得她的歌聲有感動跟療癒的力量，之前唱《隱形的翅膀》讓館長盡快出院；常常探病的時候，病人也都希望我唱歌，「很多人因為我的歌聲得到力量，他們看到高嘉瑜的努力，歌聲有鼓勵人心的作用。」

高嘉瑜強調，不少港湖小朋友在她的歌聲下長大，很多人說這讓港湖小朋友面對什麼困難都不害怕，「若我的歌聲如此有力量，讓大家不怕困難跟挑戰，非常適合來做心靈勵志，有人願意幫忙出唱片的話非常感謝，對台灣一定有幫助。」

高嘉瑜一本正經受訪結束之後，也害羞詢問媒體「這一段有要播嗎？」