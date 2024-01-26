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王志安公開道歉了！　「以為台灣尺度大」

王志安透過YouTube影片公開向陳俊翰律師、民進黨及賀瓏夜夜秀道歉。（翻攝自YouTube）

▲王志安透過YouTube影片公開向陳俊翰律師、民進黨及賀瓏夜夜秀道歉。（翻攝自YouTube）

圖文／鏡週刊

中國媒體人王志安日前受邀上YouTube《賀瓏夜夜秀》，王說台灣選舉造勢像一場秀，稱「把殘疾人士推上去煽情」，歧視言論遭到群起撻伐。對此，王志安今日在YouTube頻道發布道歉影片，原先公開時放在會員付費專區，想看需先付150元加入會員，現已轉為公開影片開放免費觀看。

王志安的影片上架後，隨即在論壇PTT引起討論，但王志安的道歉影片一開始並非免費公開，而是放在付費的會員專區，僅有付費150元加入王志安會員頻道者才能看見王志安的道歉影片，發稿前已轉為免費影片供觀看。

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王志安的道歉影片中，包括身障律師陳俊翰、民進黨及《賀瓏夜夜秀》等，都是王志安的道歉對象，王志安表示他以為台灣言論尺度大，自認確實冒犯到身障人士，且他身為外人也沒資格批評台灣選舉，期望台灣能更好、更包容也更溫暖。

不少網友看了紛紛表示，「道歉（會員限定）笑死XDDDD」「被道歉了」「這個人真的很會做生意www」「這個贈流量的程度直逼女神愛莉莎莎」「可以考慮學女神來報名走鐘獎的最佳演技獎了」「會怕就好」「想聽道歉還要付費」「這感覺是一貫高級酸的風格，不是真的道歉吧」。

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