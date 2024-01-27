宮廟大盜鎖定神像金牌「新北偷到台南」　全花在賭博電玩

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名男子，因沉溺賭博性電玩，賭輸後缺錢花用，竟將歪腦筋動在宮廟神像上的金牌。日前，警方接獲板橋某間宮廟員工報案，廟內金牌遭不明男子竊取，警方循線追查，發現涉有重嫌的男子，不僅遭到通緝，還偷遍全台，就連台南的宮廟都受害，警方掌握行蹤後，在桃園電子遊藝場逮獲該名男子。

▲鄧男因沉溺賭博電玩，竟偷取全台宮廟神像上金牌。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，因連續竊盜遭到通緝的58歲鄧姓男子，平時居無定所又無固定工作，但時常流連於賭博電子遊藝場，賭運不佳常輸多贏少，缺錢花用就到當地宮廟下手行竊。上個月（12）13日，新北板橋東興街某間宮廟，負責人胡女向警方報案，稱廟內2面金牌遭竊，警方鎖定鄧男涉有重嫌。

▲板橋警方循線，前往桃園電玩店逮捕鄧男。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調閱監視器，發現鄧男嫌趁宮廟無人之際，爬上神明桌將掛在神明身上的金牌取走後逃逸。警方循線，發現鄧男得手後，以步行或搭火車、計程車方式逃逸，企圖製造斷點，最後警方鎖定，鄧男常出沒位在桃園中壢的電玩店，前天（25日）板橋警方前往查緝，發現鄧男後立即逮捕。

鄧男遭逮後，趁警員宣告權力時，竟奮力抵抗企圖逃跑，但在優勢警力壓制下，鄧男才放棄抵抗；鄧男坦承，因沉溺賭博缺錢花用下，才會行竊宮廟神明金牌，所偷的金牌全都變賣，警方查扣贓款42000元、金戒指2枚等證物。詢後，依竊盜、妨害公務等罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方查扣金戒子2只、贓款42000元。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市板橋分局長陳宇桓呼籲，年節將至，民眾應妥善保管自身財務，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，同時奉勸宵小勿輕舉妄動，小心難逃警方法眼！警方取締各種犯罪的力度不會減輕。