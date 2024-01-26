永慶高中打造優質運動學習新據點 　「王楊嬌光電風雨球場」啟用

▲▼ 永慶高中「王楊嬌光電風雨球場」正式啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大眾教育基金會捐贈給永慶高中的「王楊嬌光電風雨球場」，歷時1年4個月興建，6日隆重啟用，縣長翁章梁、立委蔡易餘、大眾教育基金會簡明仁董事長、吳順意董事等貴賓蒞臨現場，典禮在永慶高中熱舞社充滿青春與活力的精彩表演中揭開序幕，透過大螢幕播放光電風雨球場的興建紀錄片，讓參與者共同見證這歷史的時刻。

風雨球場的落成，為永慶高中師生打造了一個全新的運動與學習場所，這座球場總面積達1380平方公尺，淨高9公尺，預估每年可發電152.46KW。球場未來不僅供排球隊和足球隊比賽訓練使用，還將開放校內師生進行體育課程。

建造光電風雨球場的經費高達2千萬以上，除地面球場由體育署和嘉義縣政府經費補助，其餘費用全由大眾教育基金會負擔。基金會多年來致力於弱勢扶助及社會公益，簡明仁關心孩子的教育，他分享因為教育是國家的根本和希望所在，透過「王楊嬌光電風雨球場」的興建，希望提供永慶高中師生更舒適友善的教學與學習環境。

翁章梁介紹，簡董事長的父親簡吉是台灣農民運動的重要人物，同時簡明仁也是王永慶女婿，他繼承了兩位非常了不起的父親的偉大遺志，二十幾年來持續關懷弱勢、支持偏鄉教育和回饋鄉里，甚至懷抱一顆仁孝之心，以岳母之名將球場命名為「王楊嬌光電風雨球場」，讓王永慶先生和王楊嬌夫人共同守護一手創建的永慶高中，永遠的相互依伴，簡董事長這份大愛令人敬佩，孝心令人動容。

永慶高中校長郭春松說，這座球場將成為學生們運動和學習的理想場所，不再受極端天氣影響，未來太陽能板發電收益全數用於扶助弱勢學生教育、支持參賽相關用途，並作為簡吉和台灣農民故事展場，以及發展體育特色課程；這一場啟用典禮不僅是一個校園設施的完成，更是對學生未來的愛與承諾的開始。

郭春松感謝台塑王永慶創辦人的支持和大眾教育基金會簡明仁董事長的照顧，「王楊嬌光電風雨球場」的啟用，讓永慶高中成為嘉義縣一所擁有最優質學習環境的學校，永慶高中在大眾教育基金會支持下，將逐步實現融雙語、愛鄉土、用科技與接國際的教育願景。