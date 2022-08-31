　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

簡明仁送太太的結婚禮　用岳母之名捐贈永慶高中光電風雨球場

▲▼ 大眾教育基金會董事長簡明仁以其岳母王楊嬌之名，為嘉義縣立永慶高中興建一座「王楊嬌光電風雨球場」 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 大眾教育基金會董事長簡明仁（圖左）以其岳母王楊嬌之名，為嘉義縣立永慶高中興建一座「王楊嬌光電風雨球場」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大眾教育基金會多年來致力弱勢扶助及社會公益，董事長簡明仁以其岳母王楊嬌之名，準備為嘉義縣立永慶高中興建一座「王楊嬌光電風雨球場」，31日舉行捐贈簽約儀式，現場由校長郭春松代表受贈，縣長翁章梁簽署合約，眾多來賓共同見證，場面溫馨。

郭春松說，未來永慶的師生將可免除極端氣候的風吹日曬雨淋，安心在這座球場運動和打球，而太陽能板所發電的賣電所得，也將全數作為永慶高中推展農民文化、扶助弱勢學生和改善校園設施的基金。

永慶高中是嘉縣府為感念台塑企業創辦人王永慶以興建校舍回饋地方，及協助改善教育環境的貢獻及恩澤，於98年所創設的完全中學，簡明仁以王永慶女婿的身分，選擇以岳母「王楊嬌」女士名義捐贈光電風雨球場，有一種「在天願作比翼鳥，在地願為連理枝」的浪漫，彷彿讓王永慶與其夫人王楊嬌共同守護永慶高中，不僅是基金會長年致力台灣偏鄉與弱勢族群教育的公益善舉，也是簡明仁對岳父母的最大孝心。

▲▼ 大眾教育基金會董事長簡明仁以其岳母王楊嬌之名，為嘉義縣立永慶高中興建一座「王楊嬌光電風雨球場」 。（圖／嘉義縣政府提供）

簡明仁表示，8月31日是他和王雪齡女士的結婚紀念日，選擇在這一天以岳母名義來做這件事，除了當作送給「牽手」的結婚紀念禮以外，也感謝岳父母把這麼好的女兒給他，伴他走過人生每個階段。

▲▼ 大眾教育基金會董事長簡明仁以其岳母王楊嬌之名，為嘉義縣立永慶高中興建一座「王楊嬌光電風雨球場」 。（圖／嘉義縣政府提供）

簡明仁在意孩子的教育，他認為孩子是國家未來的希望，盼藉由光電風雨球場的興建，提供永慶高中學生一個更舒適、友善的學習環境。

翁章梁致詞時也說，早年從事社會運動時就知道簡吉是日治時期非常了不起的知識份子，不但關心周遭發生的不公不義，且永遠與無依的農民站在一起，挺身領導農民對抗當權者的壓迫非常令人敬佩；而王永慶是台灣了不起的企業家，簡董事長作為簡吉的兒子，同時也是王永慶女婿雙重身分，完全繼承這兩位了不起的志向，二十幾年持續不間斷關懷弱勢、回饋鄉里，甚至懷抱仁孝之心讓人動容。

郭春松表示，大眾教育基金會與永慶高中淵源頗深，先有王永慶創辦人支持，後有簡董事長照拂，從今年四月份開始永慶策劃「簡吉與日治台灣農民運展」紀念這位帶著小提琴的革命家，接著也透過英雙資源中心及「諸羅踏查」校訂課程，連結故宮南院、台糖蔗糖文化、簡吉與台灣農民的故事展館和五分車歷史，透過一系列活動與課程讓嘉義縣所有的孩子穿梭於最快與最慢軌道的時光列車。

今日捐贈儀式，永慶高中在大眾教育基金會支持之下，將擁有最優質的學習環境，逐步邁向融合雙語、愛鄉土、用科技、接國際的教育願景。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／南山人壽上半年淨值大減4279億　每股淨值剩6.05元
林志穎暴瘦自勉：繼續加油！　陳若儀「藍天晴空照」洩心境
基隆男失蹤數小時　家人衝工寮驚見他「成冰冷遺體」
軒嵐諾「像納莉」琉球打轉後撲台？氣象局解答了
林志穎暴瘦「體重剩53.7KG」　肌肉流失10公斤
快訊／影片曝！新竹頭套男連開10槍　他家門口中6彈倒地
iPhone最垃圾1功能！　果粉公認超抓狂：直接關掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市勞工局再獲勞動部TTQS金牌　創12年連金佳績

桃園樂活重陽季啟動　8局處舉辦籲長者多參加

「建築界奧斯卡」建築園冶獎揭曉 　嘉義縣勇奪七大獎項

嘉義社會住宅「福樂安居」動工　630戶只租不售...2027年中完工

1750南笨港古庄文化祭　9／3板頭村長天宮登場體驗農村之美

九三軍人節！花蓮麥當勞贈國軍套餐券　縣府協助發送營區部隊

簡明仁送太太的結婚禮　用岳母之名捐贈永慶高中光電風雨球場

農水署攜手環保署跨域合作　布設智慧水質感測器保護灌溉水質

曾之婕率「戰車隊」登記參選　台南東區唯一女性無黨參選人

2022仲夏藝文季最終回　雲門舞集本周六震撼登場

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

台南市勞工局再獲勞動部TTQS金牌　創12年連金佳績

桃園樂活重陽季啟動　8局處舉辦籲長者多參加

「建築界奧斯卡」建築園冶獎揭曉 　嘉義縣勇奪七大獎項

嘉義社會住宅「福樂安居」動工　630戶只租不售...2027年中完工

1750南笨港古庄文化祭　9／3板頭村長天宮登場體驗農村之美

九三軍人節！花蓮麥當勞贈國軍套餐券　縣府協助發送營區部隊

簡明仁送太太的結婚禮　用岳母之名捐贈永慶高中光電風雨球場

農水署攜手環保署跨域合作　布設智慧水質感測器保護灌溉水質

曾之婕率「戰車隊」登記參選　台南東區唯一女性無黨參選人

2022仲夏藝文季最終回　雲門舞集本周六震撼登場

台南市勞工局再獲勞動部TTQS金牌　創12年連金佳績

女兒得胃癌！她自責：我的問題…大腸癌竟復發　8種癌恐情緒害的

驚！南山人壽2022上半年淨值大減4279億　每股淨值剩6.05元

桃園樂活重陽季啟動　8局處舉辦籲長者多參加

4000元求租北市！她遭諷「不懂行情」　點進頭像千人驚呆：是女神

光陽S7電動機車「推55500元超殺價」！年底拼東進武嶺＋上阿里山

朱俊祥難忘17年與王躍霖拚冠　新秀賴知頎會想念核心課

每天喝2杯手搖幸福肥！她見男友「扛1物回家」氣炸：暗示我太胖？

《今日的網漫》10中肯職場金句：公司不是用來自我實現的地方

拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

即／新竹香山區停電！2000多戶受影響

雪霸免開車！台灣好行觀霧線通車

即／草屯4死血案！槍手李鴻淵遭續押

肌少症增死亡率　慈院推銀髪運動助長者增肌

保育類綠蠵龜受困擱淺海巡救援

2022台南關子嶺溫泉美食節

彰化縣政府力挺！青發處以品牌開啟青年識別潮設計

台南市議員陳怡珍完成登記

完成土地點交要開發了！加碼投資43億　中友百貨彰化店將蓋25樓　

台台歡迎美國亞利桑那州杜希州長

登記參選市議員拼連任

花蓮全新景觀大道　193線拓寬工程年底完工

溜冰場變水池！　彰化縣府回應了

更多熱門

相關新聞

天母地標豪宅終傳獲利案例　幸運屋主賣房賺進1300萬

天母地標豪宅終傳獲利案例　幸運屋主賣房賺進1300萬

天母中山北路七段77號豪宅「富邦777」，著名住戶包含華碩集團共同創辦人童子賢，過去較少轉手紀錄，但近期2筆移轉皆賠售。不過，5樓之3戶7月以1億3800萬元成交，換算持有6年帳面賺1300萬元。另查謄本，該戶目前屋主應為大眾電腦相關人士。

樂天銀行新董座出爐！　由國票金前副董王東和接任

樂天銀行新董座出爐！　由國票金前副董王東和接任

台積電慈善、大眾教育基金會　「愛在雲林」成果展現

台積電慈善、大眾教育基金會　「愛在雲林」成果展現

樂天銀行董事長由總座佐伯和彥暫代！　期間不超過3個月

樂天銀行董事長由總座佐伯和彥暫代！　期間不超過3個月

樂天銀董座簡明仁追思會今開放　金管會主委、央行總裁前往弔唁

樂天銀董座簡明仁追思會今開放　金管會主委、央行總裁前往弔唁

關鍵字：

大眾教育基金會簡明仁岳母王楊嬌光電風雨球場

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

9月這4星座到夏慕尼用餐送龍蝦

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面