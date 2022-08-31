簡明仁送太太的結婚禮　用岳母之名捐贈永慶高中光電風雨球場





▲ 大眾教育基金會董事長簡明仁（圖左）以其岳母王楊嬌之名，為嘉義縣立永慶高中興建一座「王楊嬌光電風雨球場」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大眾教育基金會多年來致力弱勢扶助及社會公益，董事長簡明仁以其岳母王楊嬌之名，準備為嘉義縣立永慶高中興建一座「王楊嬌光電風雨球場」，31日舉行捐贈簽約儀式，現場由校長郭春松代表受贈，縣長翁章梁簽署合約，眾多來賓共同見證，場面溫馨。

郭春松說，未來永慶的師生將可免除極端氣候的風吹日曬雨淋，安心在這座球場運動和打球，而太陽能板所發電的賣電所得，也將全數作為永慶高中推展農民文化、扶助弱勢學生和改善校園設施的基金。

永慶高中是嘉縣府為感念台塑企業創辦人王永慶以興建校舍回饋地方，及協助改善教育環境的貢獻及恩澤，於98年所創設的完全中學，簡明仁以王永慶女婿的身分，選擇以岳母「王楊嬌」女士名義捐贈光電風雨球場，有一種「在天願作比翼鳥，在地願為連理枝」的浪漫，彷彿讓王永慶與其夫人王楊嬌共同守護永慶高中，不僅是基金會長年致力台灣偏鄉與弱勢族群教育的公益善舉，也是簡明仁對岳父母的最大孝心。

簡明仁表示，8月31日是他和王雪齡女士的結婚紀念日，選擇在這一天以岳母名義來做這件事，除了當作送給「牽手」的結婚紀念禮以外，也感謝岳父母把這麼好的女兒給他，伴他走過人生每個階段。

簡明仁在意孩子的教育，他認為孩子是國家未來的希望，盼藉由光電風雨球場的興建，提供永慶高中學生一個更舒適、友善的學習環境。

翁章梁致詞時也說，早年從事社會運動時就知道簡吉是日治時期非常了不起的知識份子，不但關心周遭發生的不公不義，且永遠與無依的農民站在一起，挺身領導農民對抗當權者的壓迫非常令人敬佩；而王永慶是台灣了不起的企業家，簡董事長作為簡吉的兒子，同時也是王永慶女婿雙重身分，完全繼承這兩位了不起的志向，二十幾年持續不間斷關懷弱勢、回饋鄉里，甚至懷抱仁孝之心讓人動容。

郭春松表示，大眾教育基金會與永慶高中淵源頗深，先有王永慶創辦人支持，後有簡董事長照拂，從今年四月份開始永慶策劃「簡吉與日治台灣農民運展」紀念這位帶著小提琴的革命家，接著也透過英雙資源中心及「諸羅踏查」校訂課程，連結故宮南院、台糖蔗糖文化、簡吉與台灣農民的故事展館和五分車歷史，透過一系列活動與課程讓嘉義縣所有的孩子穿梭於最快與最慢軌道的時光列車。

今日捐贈儀式，永慶高中在大眾教育基金會支持之下，將擁有最優質的學習環境，逐步邁向融合雙語、愛鄉土、用科技、接國際的教育願景。