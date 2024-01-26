泰雅天籟傳揚世界記者會　現場即興表演吸引眾人目光

▲泰雅學堂精彩的演出贏得滿堂采。（圖／泰雅學堂提供）

新竹振道記者李朝煌、周彥騰／美國洛杉磯採訪報導

泰雅學堂台美訪問團，第一站就來到了洛杉磯僑教中心，召開記者會請來了當地媒體宣傳，來自台灣的天籟美聲即將在洛杉磯已好幾場的演出，隨後一行人參訪聖蓋柏學院，與他們的師生來一場音樂的交流，晚間則是舉辦一場歡迎晚宴，表演最後由泰雅師生的表演讓全場都手牽手歡樂的跳起舞來。

2024泰雅學堂台美文化交流暨宣慰僑胞歡慶農曆新年團隊抵達洛杉磯後的第一個官方行程，就是到洛杉磯華僑文教中心舉行記者會，這次活動的總召集人陳玲華僑務諮詢委員，為了1月27日在僑教中心大禮堂舉辦的音樂會，請來當地媒體大力宣傳，現場來賓致詞後，泰雅學堂致贈象徵泰雅傳統織布的披肩，讓所有來賓都非常的開心加入泰雅這個大家庭，之後所有人的目光就移向泰雅學堂的小朋友、泰雅青少年團以及南賢天老師的表演。

下午來到聖蓋博學苑與當地師生進行交流及校內景點參訪，受到校長Angela Nair熱誠接待，青年團由於年齡相仿與當地學生互動熱絡，Angela校長帶著訪問團走了一遍，詳細介紹聖蓋博學苑。

晚宴在888海珍大酒樓舉辦提前歡慶農曆春節即將到來，現場冠蓋雲集僑界各方領袖紛紛展現實力，號召旗下會員到場同樂並認養桌次，泰雅學堂也使出渾身解數賣力演出，台上台下熱情互動好不熱鬧共度愉快時光，此次活動將分别于洛杉磯僑教中心、The Shops at Santa Anita、大洛杉磯台灣會館、橙縣Centennial Park、寶爾博物館Bowers Museum及迪士尼樂園Disney California Adventure等地舉辦多場音樂會、閃唱活動，歡迎洛杉磯各界踴躍支持，共同聆聽天籟美聲。邀請您來觀賞台灣泰雅學堂原住民小朋友來洛杉磯的精彩演出！