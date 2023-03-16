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泰雅天籟前進紐西蘭Rotorua　市長親迎讚譽有加

▲Tania Tapsell市長歡迎台灣的朋友們。（圖／嘉興國小提供）

▲Tania Tapsell市長歡迎台灣的朋友們。（圖／嘉興國小提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹縣Tnunan五校聯盟校長教師、及嘉興國小合唱團一行80人，3/15(週三)在台北駐奧克蘭經濟辦事處處長陳詠韶、與紐西蘭Rotorua市議員王飛雪（Fisher Wang)的引介下，來到紐西蘭Rotorua市政府，拜訪市長Tania Tapsell。即使公務相當繁忙，Tania Tapsell市長依舊一大早親自在市政大廳歡迎來自台灣的泰雅族孩子們，親切感十足。

雙方雖然是第一次見面，不過互動溫馨又熱絡。嘉興國小合唱團、與Tnunan五校聯盟校長教師們用歌聲向市長及議員傳遞祝福跟感謝。帶隊的新竹縣議會議員劉建民則是贈送泰雅族的傳統背心給Tania Tapsell市長，讓她感受到來自台灣的熱情。Tania Tapsell市長表示，一大早聽到台灣的天籟，心情十分感動，除了泰雅朋友們清亮和諧的合聲之外，也因為自己有毛利族的血統，透過歌聲、她能夠感受到泰雅族的祖先與毛利族的祖先彼此的連結。同時她也鼓勵孩子們，即使在這麼多元的當代社會裡，只要肯努力、一定可以完成自己的目標。

嘉興國小義興分校五年級的高可欣同學稱讚Tania Tapsell市長漂亮又有自信，她很喜歡市長，也感覺的到市長很喜歡她們，她回去會努力學英文，希望下次還有機會來這裡看她，希望到時候可以跟市長說說話。

嘉興國小五年級李元永同學說：「聽到Tania Tapsell市長說，她曾經到過台北，最喜歡台灣的夜市，聽了好高興！希望市長可以再來台灣，而且一定要到尖石鄉，我們的家鄉和這裡一樣都有溫泉，我一定會歡迎她的。」

新樂國小主任田文卿說：「Tania Tapsell市長人非常親切，公務繁忙還親自接待我們，很讓人感動；市政府辦公環境很明亮很溫馨也讓人留下深刻印象。」

尖石國中校長彭清宏表示，感謝台北駐奧克蘭經濟辦事處處長陳詠韶與Rotorua的市議員王飛雪貼心的安排，能夠拜訪Tania Tapsell市長，對泰雅族的師生來說，是一次很棒的國民外交，透過面對面的交流，台紐的友誼將拓展到Rotorua與新竹縣，而身為師長，也希望泰雅族的孩子未來也可以到紐西蘭深造，甚至可以從事外交工作，為台灣、為自己的族群走出一片天。

隨團陪同照顧孩子們的樂麗扶輪社創社長趙之寬說表示，這一趟紐西蘭之行，新竹縣訪問團員們的表現可圈可點，不論是2023紐西蘭台灣日、或是與當地的學校交流、以及今天拜訪Rotorua市政府，每位團員都落落大方，認真自信的態度，與每次的演出，都讓紐西蘭的朋友們對台灣、對泰雅族有了更深一層的認識；外交小尖兵紐西蘭之行，真的是不虛此行啊！」

此行新竹縣訪問團中的嘉興國小合唱團，曾經於2018年及2019年分別赴維也納及德國比賽，均獲得「金質獎」的肯定；Tnunan五校泰雅族實驗教育學校聯盟的校長與老師們所組成的泰雅之聲合唱團「Hngzyang na Atayal」，自2015年起、已連續8 年獲得全國師生合唱比賽特優第一名的佳績，也曾經於2015及2017年分別赴德國馬格德堡與新加坡，獲得多面金質獎。嘉興國小合唱團與泰雅之聲合唱團不僅是新竹縣之光，更是台灣之光的優質合唱團！這一次遠赴紐西蘭，孩子們成功與國際接軌，也再一次完美的完成文化交流的使命。

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