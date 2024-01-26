2024泰雅學堂台美文化交流活動　1／23啟程展開

▲泰雅學堂在本月23號出發到美國洛杉磯，進行台美文化交流暨宣慰僑胞。（圖／泰雅學堂提供）

新竹振道李朝煌、周彥騰／美國洛杉磯採訪報導

泰雅學堂在本月23號出發到美國洛杉磯，進行台美文化交流暨宣慰僑胞，歡慶農曆新年音樂會，一行人在竹東鎮大同國小集合 ，整裝前往桃園國際機場，團員們各個神采奕奕精神抖擻。美國洛杉磯則是由世界華人工商婦女協會 副總會長陳玲華，僑務委員會 僑務顧問潘意玲等協辦單位在機場接機，熱烈歡迎來自台灣的泰雅學堂的小朋友及大朋友們的到來。

1月23日這個具有特殊意義的日子，泰雅學堂在新竹市樂麗扶輪社社長劉春生所帶領的各界送機團體祝福下, 開啟了2024泰雅學堂台美文化交流暨宣慰僑胞歡慶農曆新年的旅程， 由於此次人數眾多，一行人下午4點便在竹東鎮大同國小集合 ， 在師長的耳提面命及家長的祈禱祝福之下、整裝前往桃園國際機場， 團員們各個神采奕奕精神抖擻。

經過了十一小時的航行，3日洛杉磯時間下午5點抵達安大略機場。世界華人工商婦女協會副總會長陳玲華，僑務委員會僑務顧問潘意玲及其夫婿方孝偉律師，及世界華人工商婦女協會南加州分會、橙縣分會、洛杉磯分會等許多為這次活動盡心盡力的各界代表在機場接機，熱烈歡迎來自台灣的美聲團體，也給泰雅學堂的小大朋友許多的鼓勵，為接下來的十三天的演出增添信心。

晚上僑務顧問潘意玲協同夫婿方孝偉律師特別設宴款待，讓來自原鄉的朋友們體驗道地的美國餐點，體驗吃的文化差異，為一天的舟車勞頓畫下完美的句點。

泰雅學堂這次的赴美演出，10多天的音樂之旅，藉由社會各界的支持，透過音樂讓泰雅的孩子拓展視野。

這次音樂會，藉由『泰雅天籟•傳揚世界』的精神宣慰僑胞，將在洛杉磯僑教中心、迪士尼樂園等地舉辦多場音樂會。也同時歡慶農曆新年以及推動台美文化交流做一分努力。