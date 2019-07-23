泰雅心東京情　泰雅學堂美聲遠飄日本

▲新竹縣泰雅學堂青少年合唱團將到日本東京參加日台音樂交流活動。（圖／新竹縣泰雅學堂教育協會提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹縣泰雅學堂青少年合唱團受留日台灣同鄉會的邀請，將於108年7月24日至7月29日(共六日)，到日本東京參加日台音樂交流活動，此趟旅行能夠順利成行，實屬不易。除了外交部、文化部、原民會及新竹縣政府的支持；新竹各地的企業及各路好友的贊助也功不可沒，得以籌措旅費，順利圓夢前往東京交流演出。

為了讓孩子們能順利踏上旅行，東京僑務諮詢委員(世界華人工商婦女企管協會花蓮分會創會長)賴玉珍多方奔走與支援，不但大力捐款資助，也發起邀請當地華僑共襄盛舉參與音樂盛會、統籌計劃所有事宜並廣為宣傳；除此之外，旅日華僑游美媛暨世界華人工商婦女企管協會新竹分會創會長黃畹庭更是全力付出與支持，讓此次「泰雅心‧東京情」日台音樂交流活動受到各界的注目。

六天的交流活動行程，規劃有二場音樂演出。第一場訂於7/24日下午五時在錦系町駅南口広場快閃演唱，由台灣素人演奏好手趙之寬、卑南族藝術家南賢天、南凱中父子、泰雅之聲合唱團及泰雅學堂青少年合唱團聯合演出。演出內容有薩克風街頭演奏、泰雅傳統樂器演奏、天籟合唱演出及現場帶動迎賓歌舞，讓到場聆賞的好朋友們，可以感受的來自台灣泰雅族的天籟之聲、熱情及歡樂的氣氛。

第二場訂於7/28在曳舟文化中心舉辦2019「泰雅心‧東京情」日本交流音樂會。音樂會由台灣卑南族藝術家南賢天、南凱中父子、參加2018新加坡歌韵東方合唱比賽獲得三面金質獎的泰雅之聲合唱團及常年獲邀國內、外演出並具有台灣維也納天籟之聲美名的泰雅學堂青少年合唱團共同演出。本場演出內容結合國內、外樂曲及原住民傳統音樂的精彩跨界藝術展演；除此之外，泰雅學堂理事長謝鴻財(泰雅書法家)，也將和泰雅學堂青少年合唱團合作演出，並現場揮亳。相信本次音樂會將成為今夏日本東京最值得欣賞也最具有文化藝術性的音樂饗宴，對泰雅學堂的師生來說，一方面拓展學習的視野，另一方面也是很好的文化藝術之旅。

本次日台音樂交流活動，主催：留日台灣同鄉會、世界華人工商婦女企管協會、日本分會、関西分會、新竹分會、花蓮分會、台灣松鶴企經協會、（有）めいえん。後援：台北駐日經濟文化辦事處、僑務委員會、日本台灣商會聯合總會、東京台灣商工會、橫濱台商會、青商部、日本榮光會、華僑協會、橫濱扶輪社、日本華商觀光產業協會、台灣凱擘大寬頻｜新竹振道有線電視（股）公司、墨田区商店街連合会、meiyuan日台交流会