文化幣「藝文消費點」有餐飲？文化部釋疑：實際提供文創服務

▲文化幣APP可透過「藝文消費點」查詢適用店家。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

「文化幣」近來使用範圍備受討論，官網也明定「不得用於餐飲消費」；不過有網友透過APP查詢，發現部分餐飲業者也列入藝文點消費點，文化部說明，餐廳均已於去年停止適用，但有些店名稱雖為餐飲，實際是複合式文創商店，提供文創週邊、文創體驗等服務。

文化幣日前傳出幾起濫用爭議，先前有人用來買美妝品、拍立得，經文化部主動追查，已針對「美妝用品、美甲」的違規店家停權、停止撥款；也在討論後於25日針對拍立得發出禁令。同時官網也明定，文化幣不得轉售、兌換現金，並不得用於餐飲消費使用。

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不過有網友查詢文化幣APP發現，在「藝文消費點」仍可以找到餐飲，文化部說明，文化幣確實不得適用餐飲，餐廳均已於去年停止適用；不過有關部分店家名稱雖為餐飲，但其適用為複合式文創商店，或提供文史導覽、體驗等服務，並非餐飲。文化部也將持續對店家進行監督查核，並採取必要措施，如暫時停權、撤銷或廢止資格，並追回款項。

▲文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放，多數青年相當珍惜使用，把握機會體驗藝文活動。（圖／文化部）

有關文化幣使用情形，網路上多數青年表示相當珍惜使用，把握機會體驗藝文活動，像是有人已經利用「青年席位5折自由座」買到喜歡的演出票和座位，直喊「超划算！」；也有人用來體驗製作金工、看展覽、買書。

今年發放的常態化文化幣，可使用至12月31日，去年沒用完的也可用到今年6月底。文化部也呼籲，民眾及店家應共同維護秩序，勿剝奪青年朋友文化體驗的機會。