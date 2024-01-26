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「攝影沒文化？」文化幣禁買拍立得　青年爆反彈：要發就大方一點

▲▼文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放。（圖／文化部）

▲成年禮金「文化幣」常態化發放。（圖／文化部）

記者曾筠淇／綜合報導

文化部發放成年禮金「文化幣」，用意在於讓年輕人從事藝文體驗。不過，近日則有不少青年在網路上曬出用文化幣購買的拍立得，掀起搶購潮，昨（25）日文化部就發布公告，「禁止文化幣用於購買拍立得」。而消息一出，就引發部分人反彈。

文化部昨日發布公告，「文化幣旨在鼓勵青年藝文參與及體驗，自今（113）年常態化實施後，其適用範圍經滾動檢討後，自113年1月25日下午9時起，禁止文化幣用於購買拍立得，造成不便，敬請見諒」。

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消息一出，不少網友在Threads轉貼並討論道，「國片拍能看一點，人家就去看了，還要禁止東禁止西」、「要發文化幣就發得大方一點，攝影也是一種文化」、「就要沒東西買了，還一直禁，什麼概念」、「我本來下個禮拜要去的，X的」、「X拍立得為什麼」、「X！我還沒買欸」、「X明天要殺去駁二，現在才看到」、「X我假日要去買，結果它直接下課」。

▲▼文化幣官網公告禁止買拍立得。（圖／翻攝自文化幣官網）

▲現已禁止使用文化幣購買拍立得。（圖／翻攝自文化幣官網）

還有網友直呼，「文化部認證，玩攝影的沒文化」、「相機到底哪裡沒文化」。不過也有些網友認為，「我就問拿去買拍立得的有幾個是真的在玩攝影的啊？一堆低能發言」、「用途明明還那麼多，一堆人到底在抱怨什麼」、「蛤？有免費的錢可以用，有限制一些東西難道很過分嗎」、「為什麼本來就不行的事，那麼多人在罵」、「德政」。

事實上，文化幣可用於聽音樂會、看表演、看展覽、手作體驗、live house、逛書店（買書、買漫畫、買雜誌）、逛書展、看國片、聽本國藝人演唱會、唱片行、樂器行、買文處品、買工藝品、逛文創園區、展會、市集。針對消費部分，僅限購買圖書、漫畫、雜誌、DVD。

相關報導：文化幣怎麼用不踩雷？「適用範圍、使用限制」常見QA一次看

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