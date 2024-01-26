文化幣公告「禁止買拍立得」！網讚：這才是初衷

▲文化幣爭議發酵，官網公告禁止買拍立得。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

文化部針對16歲～22歲青年常態化發放文化成年禮金「文化幣」，不過陸續傳出數件濫用情形，除了用文化幣買美妝品引發爭議外，還有書店買拍立得也受到討論。文化幣官網在昨（25）日官網公告，「自113年1月25日下午9時起，禁止文化幣用於購買拍立得」。

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▲文化幣官網公告禁止買拍立得。（圖／翻攝自文化幣官網）

文化幣官網公告發出公告表示，「文化幣旨在鼓勵青年藝文參與及體驗，自今(113)年常態化實施後，其適用範圍經滾動檢討後，自113年1月25日下午9時起，禁止文化幣用於購買拍立得，造成不便，敬請見諒。」

有關文化幣濫用爭議，除了美妝品之外，又以「拍立得」備受討論。日前有誠品書店店員透露，許多青年想用文化幣買拍立得，「接電話接到手軟」；不過根據文化幣適用範圍規定，文化幣只能在實體書店用來買書籍、雜誌、DVD等，又透露在誠品松菸店可以買，因此在網路形成一波正反討論。

文化幣發出公告後，Dcard上也出現討論，網友紛紛表示，「讚啦！ 這才是文化幣的初衷好嗎！」、「讚！大家還是多看書多看展！這個文化幣就是要支持藝文產業的，不是送你1200去買想買的東西」、「已經拿去買了劇票⋯⋯用300買到1600的位置的票真的超爽」、「不管是展覽、音樂會、舞台劇、或者獨立書店都很棒，拿去嘗試不一樣的活動充實自己！還能拿到回饋點數根本一舉兩得」。

不過也有人說「所以街拍文化不算文化就對了？攝影攝影不算文化嗎？去電影院看國片睡覺好像更沒文化吧？」、「曾經玩過攝影（主要玩街拍）的人來講一下，拍立得在現在不少人眼裡還真的不是拿來給你練攝影技術練街拍的，文化幣到這些人手裡的用意都變質了」。