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文化幣怎麼用不踩雷？「適用範圍、使用限制」常見QA一次看

▲▼首度常態化的「文化幣成年禮金」在寒假第一天發放，三大電子支付再加碼送點數、吃霜淇淋，文化部也公布大人可以加碼贊助。（圖／記者林育綾攝）

▲首度常態化的「文化幣成年禮金」已發放，可使用至2024年12月31日。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

文化成年禮金「文化幣」在今年1月20日常態化發放，只要16歲～22歲青年都可領取至少1200點（1點等於1元），用於藝文消費和體驗。不過近日爆發有店家違規，將「美妝用品、美甲」等冒用為藝文消費點，造成有青年使用文化幣買美妝品惹議；文化部經追查已停止店家適用資格，並停止撥款，同時也提醒文化幣禁止轉售、收購、兌現，若有違規將視情節移送法辦，呼籲店家及個人勿以身試法。

▲▼文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放。（圖／文化部）

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▲文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放，如何使用不踩雷？整理常見QA一次看。（圖／文化部）

針對文化幣的適用範圍、使用方式，《ETtoday新聞雲》也整理常見QA，讓青年使用避免踩雷。

●使用限制、適用範圍

★Q：文化成年禮金可以用在哪裡？有什麼使用的限制？

文化成年禮金可用於「實體的藝文體驗及消費」，包含藝文展演及文化體驗、圖書、視聽娛樂、文創工藝等類型，例如看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費。

使用上需注意：
1. 不得轉售、兌換成等值的現金。
2. 不得用於支付退(換)藝文表演票券及商品的手續費。
3. 不得用於餐飲消費使用。

★Q：文化成年禮金適用於「藝文展演及文化體驗類」所指範圍？

1. 博物館、地方文化館、社區營造場域、文資保存及活化經營場域、音樂展演空間、藝文展演空間、畫廊及其他藝文活動場域，所販售的門票、活動票券、週邊商品及服務等。

2. 售票系統販售的表演藝術、展覽、文化體驗的門票、活動票券、週邊商品等。

3. 街頭藝人於開放展演場地的展演及創作亦可適用。

4. 文化成年禮金適用於音樂展演空間的範圍，以「國內藝人」演出所販售的門票、活動票券、週邊商品及服務為主。

★Q：文化成年禮金適用於「視聽娛樂類」所指範圍？

1. 電影院（包含現場及網路售票）的國產電影片票券、週邊商品等。

2. 唱片行、樂器行販售的音樂與影片光碟片、樂器、樂譜等商品。

3. 售票系統之實體門市或線上平台販售的「本國流行音樂」（本國籍藝人於國內的演出）、影展及相關藝文體驗活動之票劵、週邊商品。

★Q：文化成年禮金適用於「圖書類(書店及出版業)」所指範圍？

1. 包含書店、出版業及相關圖書銷售據點、展售活動（皆須有實體場域）販售的實體圖書、雜誌、報紙零售或訂閱服務等，不含一般性、事務性之文具、3C、禮品、生活雜貨等非藝文消費折抵。

2. 前述銷售據點，不包含便利商店、百貨、超市、量販店，以及以文具、3C、禮品、生活雜貨等其他商品為主要銷售項目者（例如文具批發廣場、生活百貨、嬰幼兒用品店等）。

3. 在偏遠地區方面，考量藝文消費場所較少，複合式經營的圖書銷售據點（例如圖書文具行），也可納入文化成年禮金合作藝文消費點，但仍以用於藝文消費折抵為原則。（偏遠地區的定義，由主管機關裁量）

★Q：文化成年禮金適用於「文創工藝類」所指範圍？

1. 文創園區及聚落、文創展會及市集販售的商品及服務。

2. 實際從事文創及工藝產品創作、展示及銷售的實體門市所販售的商品及服務。

★Q：網路買書、影音光碟等商品；線上課程類型的訂閱服務，是否可以使用文化成年禮金？

文化成年禮金希望鼓勵「實體場域互動消費」，因此電商平台網購、線上課程等，不列在文化成年禮金使用範圍。

●如何消費？

★如何使用文化成年禮金消費？

有以下兩種使用方式：

1. 掃描藝文消費點QR Code：到APP「我的帳戶」點選「掃碼」，掃描藝文消費點店家QR Code後，選擇想使用的文化成年禮金點數數量，即可完成交易。

2. 出示QR Code給藝文消費點掃描：到APP「我的帳戶」點選「付款碼」，選擇想使用的文化成年禮金點數金額，出示QR Code給藝文消費點掃描，即可完成交易。

★文化成年禮金如何在藝文展演預購票券平台使用？

可以從文化幣APP「最HOT活動」查閱可使用文化成年禮金的售票平台，並點選連結前往平台，選擇喜歡的展演節目。
於票券平台購票時，選擇使用文化成年禮金/文化幣，並輸入身分證字號/統一證號及健保卡號後，選擇欲使用的數額後，即可完成使用。

提醒您，節目訂單是否成立仍須以售票平台紀錄為準。

★使用文化成年禮金購買表演或體驗活動票券，但在文化成年禮金使用效期之後辦理退票，文化成年禮金會退還嗎？

退票時若超過文化成年禮金使用效期，文化成年禮金將無法再退還給您，後續將按各票券平台公告之換票或其他彈性措施處理，請您購票時務必留意使用效期並審慎考慮。

★如何使用文化成年禮金看國片？

您可以先運用文化幣APP「最HOT活動」-「國片專區」查閱目前正在上映中的國片相關資訊。

在電影院購票時，根據電影院提供的服務模式，有以下兩種使用方式：

1. 掃描電影院QR Code（「我的帳戶」-「掃碼」），選擇想看的國片，點擊「文化幣購買電影票」，並選擇欲使用的數額後，即可完成使用。

2. APP「最HOT活動」-「國片專區」，選擇想看的國片，點擊「文化幣購買電影票」，選擇欲使用的數額後，出示QRCode給店家掃描，即可完成使用。

★如何知道成年禮金可以在哪些藝文消費點使用？

可以運用文化幣APP「最 HOT 活動」-「在地精選」，以及「藝文消費點」-電子地圖的功能，即時瀏覽所在地附近的藝文消費點。

★Q：文化成年禮金可以找零嗎？

文化成年禮金因無消費下限，故無找零的問題，若商品價格大於文化成年禮金可用金額，就差額部份需再繳現金或以其他支付工具支付。

★Q：使用文化成年禮金會開立發票嗎？

文化成年禮金等同現金，店家應比照原方式開立等值發票或收據，若店家未依規定開立統一發票，可以向國稅局檢舉。

＊有關文化幣詳細消息、藝文消費點、常見問題，也可到「文化幣官網」查詢。

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