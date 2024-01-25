一堆人拿文化幣買拍立得！店員「電話接到手軟」　同行：1天50人問

▲誠品松菸。圖與本文無關。（資料照／記者蔡惠如攝）

記者曾筠淇／綜合報導

文化部發放成年禮金「文化幣」，用意在於讓年輕人從事藝文體驗，除了看表演、展覽等，原則上只能購買圖書、漫畫、雜誌、DVD。不過近日有不少人則透過文化幣購買拍立得、凸相機，讓其他網友看了很心動，對此，就有電話接到手軟的書局店員吐露心聲。

女網友在Dcard上，以「誠品書店助理心聲」為標題發文表示，很多人都想拿文化幣買拍立得，不過根據規定，在誠品書店內，文化幣只能用來買書籍、雜誌、DVD，若想購買拍立得，得去「誠品松菸店」。

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原PO進一步解釋，之所以能在松菸店購買拍立得，是因為那邊是文化園區，所以整個園區的商品都能使用文化幣。她也透露，很多人消費前都會打電話詢問，她一個小時就接到10通，電話接到手軟，所以才會特地發文解答眾人疑惑。

▲誠品店員電話接到手軟。圖與本文無關。（資料照／記者林育綾攝）

貼文底下，不少網友都留言回應，「謝謝你上來說，正在找資料」、「同為書店店員謝謝你發這篇文，很多同學都不太清楚文化幣的使用規則」、「路過的影城員工也想說，文化幣只能看國片，而且不能買餐，還有就是《富都青年》真的不是國片，他是馬來西亞的電影」、「誠品員工同推，一天大概50個人問，現在有人要買拍立得就是先說不能用文化幣」。

事實上，文化幣可用於聽音樂會、看表演、看展覽、手作體驗、live house、逛書店（買書、買漫畫、買雜誌）、逛書展、看國片、聽本國藝人演唱會、唱片行、樂器行、買文處品、買工藝品、逛文創園區、展會、市集。針對消費部分，僅限購買圖書、漫畫、雜誌、DVD。

此外，因近期爆出有人拿文化幣購買美妝品，文化部今（25）日表示，他們針對部分店家違規提出嚴正警告，對於違規事件除了已停權並停撥款項，也將視情節移送法辦，請店家及個人勿以身試法。