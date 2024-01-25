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網傳「文化幣」轉賣！文化部警告：不當獲利涉詐欺　最重關5年

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲冒用藝文消費點、利用文化幣不當獲利，都可能觸法。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化成年禮金「文化幣」自今年1月20日常態化發放，短短幾天卻爆出使用爭議，包括有店家販售「美妝用品、美甲」等冒用為藝文消費點，還有人在社群或拍賣平台轉售。文化部再度於臉書發文警告，使用文化幣不當獲利涉及詐欺罪，最高可處5年有期徒刑；也將視情節移送法辦，呼籲店家及個人勿以身試法。

▲▼文化部呼籲個人及店家，違規使用文化幣恐觸法，將視情節移送法辦。（圖／文化部）

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▲文化部在臉書發文，呼籲個人及店家，違規使用文化幣恐觸法，將視情節移送法辦。（圖／文化部）

 「文化幣」自1月20日開放領用以來，文化部已陸續發現並主動查獲幾件商家違規、個人收購情形，像是有「美妝用品、美甲」等店家冒用為藝文消費點，已針對店家停權，並停止撥款，也將視情節移送法辦。

另也有民眾在社群或拍賣平台，轉售、收購文化幣等情形，文化部提醒，販售文化幣等同「主動洩漏個資」，可能遭到不肖人士濫用，請務必小心。同時，以不實資料領取，轉售、收購、兌現，文化部可「撤銷領取資格」並「追回款項」。

文化部持續在網路巡檢，並透過資料庫大數據檢視，若發現違規行為，將聯繫社群及平台配合下架相關內容，並協請平台管制會員行為。此外，針對「持有大量文化幣帳戶」，將鎖定資格及通知民眾重新認證身份，以取回使用。

▲▼首度常態化的「文化幣成年禮金」在寒假第一天發放，三大電子支付再加碼送點數、吃霜淇淋，文化部也公布大人可以加碼贊助。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部呼籲民眾及店家應共同維護秩序，勿剝奪青年朋友文化體驗的機會。（圖／記者林育綾攝）

依「文化部辦理青年文化體驗計畫作業要點」第9點規定，文化成年禮金使用「不得找零、轉售（含有價讓售、無償轉讓）、收購」等，亦「不得另再兌換成等值現金」，文化部將持續對店家進行監督查核並採取必要措施，如暫時停權、撤銷或廢止資格，並追回款項。另第10點、第13點針對民眾以不實資料領取，以及轉售、收購、兌現，亦可撤銷領取資格並追回款項。

文化部嚴正警告，民眾或店家這類獲取不當利益行為，涉及違反刑法第339條詐欺罪，最高可處5年有期徒刑；第214條使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，不法利得亦將沒收。呼籲民眾及店家應共同維護秩序，勿剝奪青年朋友文化體驗的機會。

▲網友日前在Dcard分享，看見文化幣被用來爆買美妝品亂象。（圖／翻攝自Dcard）

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