直播開轟新竹棒球場「6大缺失」　高虹安：5天內沒解決就求償！

▲針對新竹棒球場，高虹安今日對統包商下達最後通牒，要求5日內移除棒球場過載覆土。

（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府於今(26)日召開新竹市棒球場改善進度說明記者會。市長高虹安說明目前棒球場卡關的原因，包含土壤、排水未符合要求、覆土超過許可重量、結構安全隱憂，甚至廠商無法配合、嚴重逾期等情況，並下達最後通牒，「5日內不移除覆土，市府將自行移除並向廠商求償」。

▲高虹安批統包商，與計畫書不符，遲遲提不出計算數據，排水問題一直無法解決，甚至嚴重逾期等情況。

記者會同步在臉書《高虹安》、《新竹市政府》直播，高虹安在直播中說明新竹棒球場統包商的六大缺失：

一、府要求廠商改善項目，皆按照統包需求書及契約辦理

新竹市立棒球場自111年起發現多項缺失，市府按統包需求書及相關契約規定辦理並持續要求廠商改善，包含「球場須符合 USGA 標準」以及「球場須於雨後30分鐘內有效排除地表積水」。

二、球場土壤未通過 USGA 標準、排水測試亦未符合球場要求

經由 BrightView 專業檢驗測試後，發現球場土壤未通過 USGA 標準，同場測試中，BrightView 也以統需書規定進行自然排水測試，外野草皮灑水20分鐘(每分鐘30加侖)靜置30分鐘後草皮積水仍未排除，明顯未符合球場排水要求。

三、球場覆土超過結構分析許可之重量，統包商承諾進場移除，卻遲未進場

去年8月底，市府工作會議邀請新竹市建築師公會出席，當時即已發現球場覆土超過結構分析許可之重量。去年10月13日，統包商承諾進場移除過載土壤，然至今已過3個月，統包商除遲未進場外，施工計畫書也因多有錯誤而屢屢遭PCM退回，市府已多次發出公文催促。

四、廠商結構計算缺失，致球場發生公共安全風險

市府表示，細設書圖設計30公分水平覆土，結構分析也以30公分計算承重，然球場現況卻是高達65公分的斜面覆土。

五、設計圖面相互矛盾，考量安全要求補正，統包商持續有誤又逾期未再提送

設計圖面與原核可的設計圖面相互矛盾，統包商在未報請釐清圖面衝突，又未經市府核准，即自行選用造成超載的斷面，且PCM卻未要求重新檢討結構安全性。

基於安全考量，市府評估停止地下停車場運營，並要求統包商重新提送符合現有覆土高度，且經法規檢討合格之結構分析資料，但統包商所提資料持續有誤，未依設計規範進行檢討，修正後仍提送未符合規範的計算方式，經退回後迄今也逾期未再提送，以致無法通過PCM審核。

六、多次催繳廠商，但修正不周、嚴重逾期一再發生

在歷經前後四次體檢小組會議、四次議會設施改善監督小組會議、35次工作會議後，市府團隊依契約規定針對球場性能、球員安全對廠商進行要求改善，而廠商卻是不斷以程序拖延改善期程，新竹市政府前後針對結構分析報告催繳13次、移除計畫書催繳10次、排水分析報告催繳12次，市府持續限期相關文書送審，但修正不周、逾期等情事仍一再發生。

高虹安說，以公共安全為優先，決議先行移除有疑慮的覆土，並對統包商下最後通牒，要求5日內移除，否則市府將自行移除並向廠商求償。此外，移除期間也將同步啟動另案規劃設計，採雙軌並進方式，速改善進程，等覆土移除完畢後，將可無縫接軌展開棒球場的改善工項。