控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

▲新竹市時代力量議員林彥甫針對寡婦樓、都更委員會進行質詢。（圖／林彥甫提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市議員林彥甫驚爆，「昌傑建設」在林智堅市長時期，曾撥付將近一千萬專款，替棒球場開幕、棒球場做宣傳，不僅如此，原本「新竹市不動產同業公會」在市府每個委員會裡面只有一席，但高虹安市長上任後竟增至兩席，甚至「都更委員會」中也有「中華民國不動產同業全國聯合會」的代表，以及多位府外委員還曾擔任過建商獨立董事或建商代表，痛批「都委會已淪為建商大本營！」

林彥甫表示，寡婦樓都更案涉及行賄案件，國防部已於月初函請新竹市府審查解約可能性，至今仍看不到市府有要處理問題的決心，甚至將問題丟回中央。他也提醒市府雖沒有權責解約，但在爭議釐清之前應凍結審查程序，避免市府花費大量人力與金錢，到最後甚至以此為由，不得不依約走完所有程序。

▲林彥甫認為，市府雖沒有權責解約，但在爭議釐清之前應凍結審查程序，避免花費大量人力與金錢，甚至最後以此為由，不得不依約走完所有程序。

「昌傑建設甚至還撥給前朝將近一千萬的專款，替棒球場開幕、改善項目等做宣傳」林彥甫指控，市府不應當建商門神，讓建商花錢幫市府買宣傳廣告，甚至「昌傑建設公司」的總經理、同時也是股東的郭嘉昌，擔任都更及爭議處理委員會府外委員代表長達六年，期間還有自家建設公司的都更案進入審委員會審查。「自己的案子自己審，根本球員兼裁判」，林彥甫要求政風處應徹底清查，該都更案是否有利益迴避的問題。

▲▼林彥甫說，「昌傑建設」曾拿出將近千萬給前朝做棒球場宣傳，他的總經理、同時也是股東郭嘉昌，擔任都更及爭議處理委員會府外委員代表長達六年。

林彥甫表示，原本新竹市不動產同業公會在每個委員會裡面只有一席，結果高虹安市長上任後，竟增加到兩席，甚至都更委員會還有中華民國不動產同業全國聯合會的代表，他因此要求，市府所屬的獨立審查委員會委員身份資格都應排除具有建商、開發商的代表，杜絕建商、開發商的手伸進審查委員會。

市府都發處表示，有關相關審議委員會組成，均須依中央及本市相關法規規定，並循例函請各專業公會、大學系所及相關機關單位協助提供推薦名單後，簽辦遴選之，委員會組成與歷年做法相同，且各審議委員會均有審議迴避之規定；有關議員疑慮，市府正研議以切結書等形式提醒委員會檢視自身利益迴避，以強化委員會之公正性。

▲林彥甫認為，建商擔任都更委員還審案，根本球員兼裁判。

▲▼林彥甫說，多名府外委員都具建商背景，根本建商大本營。



