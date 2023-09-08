新竹棒球場「覆土高度不符」　市府將採天然或人工草皮置換工法



▲新竹市府今日舉行棒球場體檢會，決議天然或人工草皮置換工法改善球場。 （新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府於今(8)日上午召開新竹棒球場工程體檢會第4次會議，會議中向體檢委員報告美國大聯盟引薦場務專家 Murray Cook 及 Chad Olsen 所出具之檢測分析結果，並討論棒球場後續改善方案及期程，後續確定方案後將與廠商進行履約釐清與調整，全力讓棒球場順利圓滿啟用。

會議中，市府報告8月31日工作會議討論到「球場設計覆土高度與現場施工不符」之結構安全疑慮，以及球場排水原先服務建議書採全場魚骨式HDPE管，但後續施工廠商改以地漏加少量排水管設計等疑慮。美國BV場務專家和施工廠商的下包商皆表示，沒有看過這樣的設計。此兩項問題皆肇因於球場下方無梁版停車場的設計而生，出席委員指出，棒球場設計承重為30公分土壤，但最後施作卻變成60公分深，必須請結構技師重新計算棒球場承重，以確保棒球場結構安全，並確認是否需調整設計。

今日出席與會之體檢委員一致認同，此次由美國BV公司出具之報告資料非常專業且完整，其中專家所提出改善方案共計三種，分別為天然草皮置換工法、人工草皮置換工法和區域切溝填沙工法。

由於區域切溝填沙工法仍存安全疑慮，改善效果相對另外兩種也較差，故出席委員共識認為，棒球場改善應以球員安全、結構安全及排水功能為首重目標，因此不考慮區域切溝填沙工法，由於先前棒球場因為開幕賽造成四名球員受傷而受到全民矚目，寧可市府多花時間將改善方案規劃好，確保球員安全，而不是趕著啟用比賽或為了省預算，反而造成更大後續的維護成本等問題。

此外，有關棒球場統需書記載，棒球場排水性能要求「系統能達成雨後30分鐘內有效排除地表積水」。營造廠商主張，地表排水測試時得使用大型吸水車輔助，然而出席委員認為，應該以排水系統自身運作為基礎，而非使用吸水車等器具輔助，才能看出棒球場排水系統的真實運作情況，也才符合球場工程設定標準的意義和精神。另，本案專管廠商之前於工作會議時表示，本案統需書設計排水系統時，並未考慮吸水車輔助，而是依靠垂直排水(透水性)及水平排水(洩水坡度)。因此，試水測試更應回歸契約本質精神。

本次體檢會議討論，除原先統需書規範(含USGA)外，仍需要針對最初核定送樣的材料進行檢討，此係為釐清責任也為後續實際改善，同步檢討行政流程變更設計或爭議部分。會議中體檢委員討論原先的排水性及土層的規範外，另以球員使用和結構載重檢核等安全前提之下，納入後續棒球場維護成本比較，完善棒球場整體生命週期的考量、排水系統及履約過程的行政程序等議題進行討論。

市府將針對今日體檢會所擇訂的方案一或方案二依據委員建議再補充長期維護成本之計算後，後續確定方案後將與廠商進行履約釐清與調整，全力讓棒球場順利圓滿啟用，還給市民一座安全的球場。